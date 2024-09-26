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國際法約制民間場所不得屯彈藥 軍方坦言：恐無法遵守

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
以色列國防軍公布黎巴嫩民宅頂樓藏放遠程飛彈。圖／擷自X@IDF
以色列國防軍公布黎巴嫩民宅頂樓藏放遠程飛彈。圖／擷自X@IDF

軍方傳出須與地方宮廟、官方列管避難所主管組織，簽訂戰時彈藥屯儲預備場所的支援協定。軍方將領主張，台灣地狹人稠，若民間不支援場地，國土防衛階段持續戰力難以展開，武裝衝突法或國際衝突法中約制不得以民間場所屯儲彈藥，國軍目前恐無法遵守。

軍事專家揭仲示警，近期以色列猛烈轟炸黎巴嫩為鑑，遭攻擊處都多以大樓儲放飛彈的據點。他說，最近傳出國防部要求將彈藥屯放宮廟，一旦爆發戰爭，宮廟恐被鎖定為攻擊目標。

據了解，國軍交戰守則的制定，由國防部法律事務司主導，今年漢光實兵演習首度驗證。而國防大學明（2025）年將由法律系為主的學生組隊，赴歐洲地區參加「國際人道法軍事院校交流聯誼賽」。

國防大學在明年度預算案說明指出，此行是為提升國軍幹部素質，增進各國軍事院校在國際法學的交流，並強化武裝衝突法的認識。將遴選具法學素養及語文能力的學生，前往參賽，同時與各國軍校學生交流討論。

「國際人道法軍事院校交流聯誼賽」有演辯性質，而國際人道法是規制武裝衝突中行為的法律，屬於國際法的一個分支，旨在保護不再參與敵對行動的人並限制和規制戰鬥員所能夠使用的作戰手段和方法，從而限制武裝衝突的影響。但我國軍主張戰時能選用民間場所作為彈藥支援的預置場，學生對相關問題如何與友盟軍校生就主題交換意見？令外界好奇。

一名職司相關業務的將領日前表示，作戰區與民間簽訂彈藥屯儲支援協定，是例行性工作。台灣地狹人稠，戰時若民間不支援這些場地，國軍在國土防衛階段地面或空中持續作戰戰力，難以展開，所謂武裝衝突法或國際衝突法中約制軍方不得以民間場所屯儲彈藥，國軍現階段恐無法遵守從事。

國軍 國防部 戰爭 揭仲 演習 飛彈

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