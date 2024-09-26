中國朝太平洋試射洲際飛彈 專家分析對美傳遞訊號

中國昨天朝太平洋試射洲際彈道飛彈，距離上次朝太平洋方向試射已間隔44年。戰略學者分析，中國藉此對美國傳達具有核報復能力，且展現一旦台海發生戰事，有能力拒止美軍介入。

可搭載核子彈頭的洲際彈道飛彈、彈道飛彈潛艦以及戰略轟炸機被視為「核三位一體」；國防院副研究員舒孝煌指出，中國間隔44年再度朝太平洋試射洲際彈道飛彈，意在美國。

舒孝煌表示，美國透過在印太地區持續的軍事部署，已讓中國有所壓力，所以中國與俄羅斯加強結盟，近期不斷進行聯合軍演，而在大國競爭時代，需要提升戰略嚇阻能力，才能平起平坐，因此中國目標仍是強化核嚇阻能力，要直接跟美國對抗。

舒孝煌表示，中國人民解放軍火箭軍從去年起歷經一系列重整，多位領導幹部被免職，外界也在觀察火箭軍戰力是否受到影響，中國透過昨天的試射，對外界傳遞宣示戰力恢復，沒有受到清洗的影響，具有一定程度戰略嚇阻能力。

淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員楊太源分析，根據中方所發布的照片，研判試射彈種可能是東風31AG，射程接近1萬2000公里，而中國現有的東風41、巨浪3型洲際彈道飛彈的射程在1萬3500公里以上，可以直接攻擊美國東岸，因此中國此次的試射是在向美國傳遞具有核報復能力，並展現若台海戰事美國欲介入，解放軍有能力拒止美軍介入。

楊太源說明，俄烏戰爭持續進行，西方國家鬆綁援助烏克蘭武器攻擊俄羅斯本土的限制，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已警告，若遭到常規飛彈攻擊，可能會動用核武，中國此時朝太平洋試射洲際彈道飛彈，有可能也是在策應俄羅斯，要歐美國家不要介入俄烏戰爭過深。