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中共再發動聯合戰備警巡 國防部批和戰兩手策略

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共繼發動軍機、均艦遠海長航後，再派出大批機艦進行聯合戰備警巡。圖／國防部提供
中共繼發動軍機、均艦遠海長航後，再派出大批機艦進行聯合戰備警巡。圖／國防部提供

中共繼昨天發動機艦遠海長航後，今天再派出大批機艦進行聯合戰備警巡，國防部批評，中共一方面發動軍事威懾、一方面營造和平對話假象，展現和戰兩手策略，也坐實了中國威脅論。

國防部指出，從今天清晨8時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計29架次出海活動。其中21架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，結合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部表示，針對中共近日在臺海周邊及太平洋等區域，執行飛彈試射及軍演、實彈射擊等動態，一方面藉遠海長航、聯合戰備警巡及飛彈試射等行動，威懾周邊國家、顯露窮兵黷武心態；另一方面運用軍事會談等，營造和平對話假象，是和戰兩手策略的展現，亦坐實「中國威脅論」。

國防部說明，在共軍南部戰區司令出訪、執行「軍事交流」之際；東部戰區等部隊卻在鄰近日本、朝鮮半島的黃海、渤海海域，進行多波次實彈射擊，凸顯威權政體缺乏政策穩定性的霸道本質；也對周邊國家形成嚴峻挑戰。

國防部強調，因應中共全面提升武力、我戰略預警時間大幅縮短等威脅，國軍將持續戮力建軍備戰，增強不對稱嚇阻戰力，建構可恃軍事力量及防衛韌性，捍衛國家主權及百姓安全。

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