國防部：中共藉軍演及會談營造兩手策略 坐實威脅論

中共近日於台海周邊飛彈試射及軍演，國防部今天表示，中共一方面藉此威懾周邊國家、顯露窮兵黷武心態；另一方面運用軍事會談等，營造和平對話假象，是和戰兩手策略的展現，坐實「中國威脅論」。

國防部指出，自今天上午8時起，陸續偵獲中共殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計29架次出海活動，其中21架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，結合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部說明，在共軍南部戰區司令出訪執行「軍事交流」之際；東部戰區等部隊卻在鄰近日本、朝鮮半島的黃海、渤海海域，進行多波次實彈射擊，凸顯威權政體缺乏政策穩定性的霸道本質，也對周邊國家形成嚴峻挑戰。

國防部強調，因應中共全面提升武力、台灣戰略預警時間大幅縮短等威脅，國軍將持續戮力建軍備戰，增強不對稱嚇阻戰力，並深化官兵愛國信念，以建構可恃軍事力量及防衛韌性，捍衛國家主權及百姓安全。