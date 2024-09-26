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38輛M1A2T估年底抵台 林憶君爆訓練場工程進度延宕二年

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委林憶君表示，國防部向美國採購108輛M1A2T戰車，但國內配合的設施工程進度卻比美方交付進度還慢。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委林憶君表示，國防部向美國採購108輛M1A2T戰車，但國內配合的設施工程進度卻比美方交付進度還慢。圖／聯合報系資料照片

國防部美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛預計年底前抵台。民眾黨立委林憶君表示，近期美國軍售裝備出現延遲交付問題，但國內配合設施工程進度卻比美方交付進度還慢，兩座訓練場要明後年才能完成第一階段工程，「裝備採購不是逛超市買商品」，需有完整規畫。

林憶君表示，M1A2T戰車年底前就會抵台，但國防部到現在，兩座訓練場卻要明、後年才能完成第一階段工程，今年是美國對台軍售交貨的關鍵年度，但台灣竟然比美國還會拖，實在不應該。

林憶君指出，美國2019年就宣布出售台灣M1A2戰車，原定期程是2022年起交付台灣，後來改成將戰車先留在美國，我方派遣相關單位人員，直接赴美接受訓練，2024年再運抵台灣，抵台時間往後調整兩年。

林憶君說，M1戰車所需的兩座訓練場，原定第一階段完工期定在2023年，經拖延後，分別將在2025年與2026年完成第一階段工程，如此一來，勢必會出現戰車先到，但訓場卻尚未完工的尷尬空窗期。

林憶君強調，裝備採購不是逛超市買商品，從保存、訓練、維修到未來的升級，都需有完整的規畫，才能讓動輒花費上百億、上千億採購的軍事裝備發揮真正戰力，整體提升國軍的防衛戰力，才能真正確保防衛台海安全。

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