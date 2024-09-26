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中國試射洲際導彈 外交部：嚴正譴責

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中國軍號發布昨發射的洲際彈道導彈的發射畫面。圖／擷自網路
中國軍號發布昨發射的洲際彈道導彈的發射畫面。圖／擷自網路

中國人民解放軍於25日上午8時44分向太平洋發射洲際彈道導彈，外交部表示，此舉威脅區域和平現狀，外交部對於中國在全球共同關切並致力區域安全穩定的同時，仍持續於區域間進行各種威脅和平現狀的軍事行為，表達嚴正譴責。

中國國防部聲明，其火箭軍於北京時間25日上午8時44分朝太平洋方向發射了一枚搭載假彈頭的洲際彈道飛彈，並落入預期中的區域。中方強調這是年度例行計畫，未針對任何國家或目標；據中國新華社報導，中國也有提前通知「相關國家」。

對此，外交部呼籲中國理性自制，停止一切破壞區域和平穩定、升高區域緊張局勢等作為，才能符合區域各國的利益和期待。

外交部並表示，已注意到印太區域內多個國家已對中國上述不負責任行徑表達關切，我國也將持續與理念相近國家共同合作，遏止威權主義的擴張，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

北京 印太 國防部 外交部 彈道飛彈 解放軍

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