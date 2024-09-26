防衛韌性委員會今登場 專家示警宮廟屯彈藥恐成攻擊目標

美方多次力促台灣必須加強全民防衛、國軍強化城鎮戰，賴清德總統近日宣示拒與中國大陸簽定和平協議，將靠備戰來避戰，今天也將召集全社會防衛韌性委員會。軍事專家示警，必須以以色列猛烈轟炸黎巴嫩為鑑，最近傳出國防部要求將彈藥屯放宮廟，一旦爆發戰爭，宮廟恐被鎖定為攻擊目標。

以色列對真主黨發動大規模攻擊，並且指控真主黨長期利用民宅、村莊藏匿火箭、無人機等武器彈藥；我國日前也傳出軍方要求宮廟簽訂「彈藥預屯點支援協定書」，在戰爭前夕供預先存放彈藥。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，如果在民宅中進駐部隊、貯存武器彈藥，交戰方就可主張為軍事設施成為攻擊目標，因此美軍在交戰規則中要求，指揮官必須先確認民宅中是否有武裝份子始可對其發動攻擊。

揭仲舉例，先前有國軍單位發函調查在民宅、社區活動中心、地下室貯存彈藥，但他提醒，縱然並未使用這些設施，然而這種清單都可能被交戰方註記、主張為軍事設施，甚至被標定成為攻擊的目標。

他表示，陸軍在明年度總預算中編列經費，將辦理「國軍交戰規則的訂定與模擬運用」，使我國執行各項演習任務中，均遵守最低強度之國際法及國內法，賦予作戰指揮官「依法、遵法、合法」實現任務目標的權限。這也顯示軍方終於正視國際法與交戰規則的問題，也確有必要檢視可能遇到的情況。

揭仲並指出，目前國際法對交戰武裝部隊有明確定義，例如穿著可供辨識的軍服或標誌，放下武器後才可獲得日內瓦公約對戰俘的保護，因此，武裝游擊隊就顯得地位不明確，不但難以獲得戰俘的待遇，更可能因其把平民當成人肉盾牌的做法，招致交戰方更嚴厲的處置。