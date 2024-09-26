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國防部：9/25已約詢退將臧幼俠 10月上旬開審查會

中央社／ 台北26日電
前國民黨黃復興黨部主委、少將退役的臧幼俠。圖／聯合報系資料照片
前國民黨黃復興黨部主委、少將退役的臧幼俠。圖／聯合報系資料照片

退將、前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠8月在香港出席活動，疑起立聽中華人民共和國國歌。國防部今天表示，9月25日已約詢臧幼俠，預計10月上旬，會同國安局內政部法務部陸委會等召開審查會。

國防部日前指出，依據兩岸條例規定，退役將領參加陸方所舉辦的黨政軍活動，而有妨害國家尊嚴行為，得依情節停止領受5年月退伍給與的50%至100%；若情節重大者，得剝奪其月退伍給與，並註銷勳、獎章；若觸犯內亂外患罪，依國安法、國家機密保護法規定處罰。

針對後續進度，國防部9月10日指出，9月6日已請國安局、內政部移民署、陸委會及輔導會等機關提供具體事證，後續國防部將會依照情況召開審查會，也會請臧幼俠提供書面答辯，有必要時也會請他本人列席說明。

國防部今天上午接受中央社訪問時表示，已在9月25日約詢臧幼俠，預於10月上旬依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，會同國家安全局、內政部、法務部、大陸委員會等部會召開審查會。

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