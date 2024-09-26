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中共發動遠海長航 51機艦擾我西南、東部海空域
中共昨天台海周圍執行「遠海長航」，並試射洲際彈道飛彈，國防部統計，從昨天到今天清晨6時為止，發現有43架次中共軍機、8艘次中共軍艦持續在台海周邊活動。
國防部昨天公布共軍大批機艦從清晨起大舉出海，實施「遠海長航」行動，軍方統計，從昨（25）日清晨到今（26）日清晨6時為止，共計偵獲共機43架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動，其中34架次共機跨越台海中線進入西南及東部空域活動。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時33分到下午5時50分，發現23架次共軍主、輔戰機、直升機及無人機深入西南空域，並沿我防空識別區內緣繞經南部進入東部空域，最北達綠島東北方約60浬。
另外，從昨天上午8時28分到今天凌晨0時02分，也發現中共主、輔戰機、直升機及無人機共20架次，沿台海中線飛行，其中11架次層跨越中線。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
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