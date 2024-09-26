中共發動遠海長航 51機艦擾我西南、東部海空域

以色列情報機構「莫薩德」為了以色列的安全，把間諜這個角色演活了。莫薩德什麼都能偷，蘇聯領導人赫魯雪夫的機密文件演講稿，美國中情局拿不到，莫薩德卻能拿到。 資深記者高凌雲帶你回顧歷史上「莫薩德」的種種情報作為，在接下來4篇系列文中，將有諸多情報界才知道的眉角。總歸一句，搞情報，就要真亦假時假亦真，例如1967年六日戰爭之前的那段情報戰。...

2024-09-26 07:30