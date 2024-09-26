日自衛隊首度通過台灣海峽 對共軍威嚇展現堅決態度

日本海上自衛隊的護衛艦「漣號」25日首次通過台灣海峽，這是自日本海上自衛隊成立以來首次。日媒分析，日本政府對於威嚇日本主權的中國軍隊活動，決定展現毅然決然的堅決態度。

讀賣新聞報導，儘管日本政府為了不加劇軍事緊張局勢，對於海上自衛隊艦艇通過台灣海峽一直持慎重立場，但日本首相岸田文雄對於日本的安全保障環境抱持日益深刻的危機感，認為以原本的姿態不足以守護和平。

據悉，中國國家主席習近平下令在2027年之前做好入侵台灣的準備，近期中國軍隊的活躍行動被認為是該計畫的一部分。

多名日本政府相關人士透露，「漣號」25日上午從東海一側開始通過台灣海峽，向南航行數十小時，並在當天晚間完成通過台灣海峽。與此同時，澳洲和紐西蘭的海軍艦艇也通過台灣海峽。

日本海上自衛隊計劃於26日與澳洲、紐西蘭海軍在南海舉行聯合演習。

自8月以來，中國軍隊在日本周邊的軍事活動日益頻繁。8月26日，中國1架運9偵察機在日本時間上午11時29分左右，從男女群島東側侵入日本領空，並在11時31分左右離開日本領空。9月18日，中國海軍航空母艦遼寧號等3艘艦艇，凌晨在日本沖繩縣與那國島與西表島間航行時，一度進入日本領海外側的鄰接區。

9月23日，俄羅斯一架反潛巡邏機在日本北海道禮文島附近空域，3度侵犯日本領空，迫使日本航空自衛隊戰機首度施放熱焰彈警告俄機。日方定調俄方行為挑釁，對俄國提出嚴重抗議。

有觀點認為，中俄加劇緊張情勢，可能是利用首相岸田文雄宣布不參選下任自民黨總裁（黨主席）之後的「政治空白」時期，來試探日本的反應。

預料中國方面對於日本護衛艦通過台灣海峽將有所反應，可能採取對應措施，27日即將投票選出的自民黨新任總裁，也是下任日本首相，將立即面臨對中政策的新挑戰。