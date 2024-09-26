快訊

還有機會！張惠妹大巨蛋20萬張票秒殺 釋票時間出爐了

防衛韌性委員會今登場！專家：國防部要求彈藥屯放宮廟 恐成攻擊目標

估退休金夠不夠有年齡切點 他們成「月領35K」幸運世代

雙十節將至 2架黑鷹直升機通過總統府上空航線空勘

中央社／ 台北26日電

雙十國慶將至，陸軍及空軍所屬2架UH-60M黑鷹直升機，今天上午實施航線空勘任務，分別自桃園龍潭基地、新竹基地起飛後，約於上午6時20分通過總統府上空，吸引許多民眾駐足拍照。

為慶祝雙十節，國軍屆時將出動陸軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運兵直升機，及空軍AJT型勇鷹高級教練機、AT-3雷虎小組等兵力衝場。

為確保國慶當日飛航順利，國軍將於10月2日上午6時50分至7時15分進行半兵力訓練（預備日為10月3日），10月4日進行全兵力訓練（預備日為10月8日）；今天清晨6時至6時30分間，則出動黑鷹直升機進行航線空勘。

今天上午有2架黑鷹實施空勘任務，分屬航特部及空軍救護隊。個別自桃園龍潭基地、新竹基地起飛後，約於上午6時20分左右通過總統府上空。

國慶 空軍 總統府 黑鷹直升機

延伸閱讀

國慶夜校、光雕投影 總統府周邊將分階段交管

桃園龍元宮新修繕融現代美學 看見龍潭人對神明感恩

雙十國慶空中操演3時段 黑鷹直升機明飛越總統府上空

雙十空中操演試航 黑鷹直升機26日飛越總統府上空

相關新聞

國防部：9/25已約詢退將臧幼俠 10月上旬開審查會

退將、前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠8月在香港出席活動，疑起立聽中華人民共和國國歌。國防部今天表示，9月25日已約詢臧幼俠...

38輛M1A2T估年底抵台 林憶君爆訓練場工程進度延宕二年

國防部向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛預計年底前抵台。民眾黨立委林憶君表示，近期美國軍售裝備出現延遲交付問題...

共軍向太平洋射洲際飛彈 政院譴責：應回歸國際常軌

相隔44年，共軍昨向太平洋試射洲際彈道飛彈，各國預估飛彈落點含括美國本土，被解讀是向美國傳遞訊號。行政院發言人李慧芝今天...

中國試射洲際導彈 外交部：嚴正譴責

中國人民解放軍於25日上午8時44分向太平洋發射洲際彈道導彈，外交部表示，此舉威脅區域和平現狀，外交部對於中國在全球共同...

中共發動遠海長航 51機艦擾我西南、東部海空域

中共昨天台海周圍執行「遠海長航」，並試射洲際彈道飛彈，國防部統計，從昨天到今天清晨6時為止，發現有43架次中共軍機、8艘...

遏止中國軍事脅迫！日媒：日護衛艦「漣」號首次穿越台海

NHK和讀賣新聞報導，日本海上自衛隊護衛艦「漣」 號（JS Sazanami）25日首次通過台灣海峽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。