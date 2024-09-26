雙十節將至 2架黑鷹直升機通過總統府上空航線空勘

雙十國慶將至，陸軍及空軍所屬2架UH-60M黑鷹直升機，今天上午實施航線空勘任務，分別自桃園龍潭基地、新竹基地起飛後，約於上午6時20分通過總統府上空，吸引許多民眾駐足拍照。

為慶祝雙十節，國軍屆時將出動陸軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運兵直升機，及空軍AJT型勇鷹高級教練機、AT-3雷虎小組等兵力衝場。

為確保國慶當日飛航順利，國軍將於10月2日上午6時50分至7時15分進行半兵力訓練（預備日為10月3日），10月4日進行全兵力訓練（預備日為10月8日）；今天清晨6時至6時30分間，則出動黑鷹直升機進行航線空勘。

今天上午有2架黑鷹實施空勘任務，分屬航特部及空軍救護隊。個別自桃園龍潭基地、新竹基地起飛後，約於上午6時20分左右通過總統府上空。