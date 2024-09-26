我採購M1A2T戰車在美鐵運中 首批12月海運抵台北港

美國網友透過網路社群披露，至少有12輛M1A2T戰車鐵運將運抵美國西岸港口裝船西運。

本報深度新聞曾報導，首批M1A2T戰車。將於12月由長榮海運貨輪運抵台北港，先由陸軍裝訓部等單位接裝。

在X平台上的Ronkainen貼文表示，一輛編號BNSF 5677 的軍用運貨列車，裝載12輛M1A2T戰車，往西南方向經堪薩斯州，將在西海岸登船。網友辨識出我國陸軍獨有的三色迷彩塗裝。

YouTuber「DiabloMontana」帳號9月24日所發布影片則顯示，這批戰車砲塔後配備有輔助冷卻與電源系統(ACPS)，屬我國M1A2T所採用裝備，加上與我現役戰車相同的叢林迷彩，確定是我軍購戰車。

我國對美採購108輛M1A2T戰車，首批戰車預計今年12月抵台，2024年至2026年將分批接裝38輛、42輛、28輛。已赴美接受接裝訓練的種子教官，將全數於11月前返台，規劃2025年2月啟動換裝訓練。

陸軍司令部表示，已配合新式戰車接裝期程，完成訓場規畫，滿足接裝部隊訓練實需。