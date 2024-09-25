畫面曝光 首批返台Ｍ1A2戰車在美經鐵路啟運返台

我國向美國採購的M1A2T主力戰車，首批戰車預計年底前運回國內，國外鐵路迷今晚上傳影片，顯示首批M1A2T已經在美國當地透過鐵路運往美國西岸，即將透過海運運返國內。

軍事專家盧德允晚間在臉書貼出圖文指出「M1A2T快來了」，照片中攝於密西西比州拉普拉達市鐵路車站的畫面，一列隸屬布靈頓北方聖塔菲鐵路公司的貨運列車，載運12輛M1A2戰車向西南方駛往堪薩斯市，即將運往美國西岸。

當地鐵道迷也在X發表圖文，顯示這批戰車並未經過遮蔽，漆著嶄新的歐陸三色迷彩，砲塔後方清楚可見裝有輔助冷卻與電源系統(ACPS)，該型戰車是基於M1A2S基礎上改良研發，日前國防部公布M1A2T車內系統配置圖，是美廠商專為國軍所設計。

軍方日前透露，我國向美國採購的108輛M1A2T戰車，首批38輛預計將在12月抵台，將運交裝訓部展開揭裝訓練，今年到美國訓練接裝的數十位種子教官，預計先於11月前返台，為明年春節後、2月的換裝訓練做準備。