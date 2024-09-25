國慶空中機隊 明天清晨預演空中航線
雙十國慶即將到來，國防部今天公布空中機隊預演時程表，明天清晨6時起將由UH-60直升機進行航線空勘，10月2日、4日將進行半兵力及全兵力預演，國防部提醒，預演時空中引擎聲較大，請北市周圍民眾多包涵。
雙十國慶空中操演，今年預計仍將由陸軍CH-47直升機吊掛巨幅國旗，在UH-60黑鷹直升機的護衛下通過總統府上空；定翼機方面將由AJT勇鷹高教機及雷虎小組AT-3教練機編隊衝場，各機隊已在緊鑼密鼓訓練預演中。據指出，今年空中定翼機隊將統一採「由西向東」方向，從總統府後方通過府前廣場飛越台北市上空。
國防部今天透過發言臉書等平台，公布空中機隊預演時間表，明（26）日清晨6時至6時30分將由UH-60直升機進行航線空勘，若遇天候不佳將延到27日清晨實施。
10月2日清晨將進行半兵力預演，清晨6時20分到40分由UH-60直升機及幻象2000戰機擔任天氣觀測機，6時50分到7點15分將由CH-47、UH-60、AJT勇鷹機及AT-3教練機飛越台北市上空。若天候不佳將延到3日清晨預演。
10月4日將由全兵力登場預演，根據國防部規畫，仍將於清晨6時20分到40分由UH-60及F-16天觀機衝場，6時50分到7時15分進行全兵力操演，如果遇到天候因素取消，將改於10月8日預備日預演。
國防部提醒居住在航線附近的民眾，這幾天清晨空中的引擎聲較大，請民眾多包涵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言