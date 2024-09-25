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國慶空中機隊 明天清晨預演空中航線

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
雙十國慶即將到來，國防部公布空中機隊預演時程表，26日清晨進行航線空勘，10月2日、4日將進行半兵力及全兵力預演。圖／國防部發言人臉書
雙十國慶即將到來，國防部公布空中機隊預演時程表，26日清晨進行航線空勘，10月2日、4日將進行半兵力及全兵力預演。圖／國防部發言人臉書

雙十國慶即將到來，國防部今天公布空中機隊預演時程表，明天清晨6時起將由UH-60直升機進行航線空勘，10月2日、4日將進行半兵力及全兵力預演，國防部提醒，預演時空中引擎聲較大，請北市周圍民眾多包涵。

雙十國慶空中操演，今年預計仍將由陸軍CH-47直升機吊掛巨幅國旗，在UH-60黑鷹直升機的護衛下通過總統府上空；定翼機方面將由AJT勇鷹高教機及雷虎小組AT-3教練機編隊衝場，各機隊已在緊鑼密鼓訓練預演中。據指出，今年空中定翼機隊將統一採「由西向東」方向，從總統府後方通過府前廣場飛越台北市上空。

國防部今天透過發言臉書等平台，公布空中機隊預演時間表，明（26）日清晨6時至6時30分將由UH-60直升機進行航線空勘，若遇天候不佳將延到27日清晨實施。

10月2日清晨將進行半兵力預演，清晨6時20分到40分由UH-60直升機及幻象2000戰機擔任天氣觀測機，6時50分到7點15分將由CH-47、UH-60、AJT勇鷹機及AT-3教練機飛越台北市上空。若天候不佳將延到3日清晨預演。

10月4日將由全兵力登場預演，根據國防部規畫，仍將於清晨6時20分到40分由UH-60及F-16天觀機衝場，6時50分到7時15分進行全兵力操演，如果遇到天候因素取消，將改於10月8日預備日預演。

國防部提醒居住在航線附近的民眾，這幾天清晨空中的引擎聲較大，請民眾多包涵。

國慶 國防部 總統府 航線 黑鷹直升機

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