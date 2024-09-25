雙十國慶空中操演3時段 黑鷹直升機明飛越總統府上空

雙十國慶各參演單位積極排練，國慶籌備委員會今表示，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，將於明天清晨從龍潭及新竹基地出發往博愛特區飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航，預定10月2日「半兵力」訓練、10月4日則進行「全兵力」訓練。

慶籌會表示，UH-60M黑鷹直升機明清晨將通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航，為空中兵力操演揭開序幕，今年國慶大會，國軍預計出動陸軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運輸直升機，及空軍AJT型勇鷹高級教練機、AT-3雷虎教練機等。