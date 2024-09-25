國軍結合學界 114年編列近10億進行先進科技研究

國防部軍備局結合學界及研究機構，明年將編列新台幣9億8184萬9000元執行「國防先進科技研究計畫」，由中科院、軍備局及各軍種需求單位提案，與國內大學院校及研究機構合作。

國防部日前將民國114年國防部主管預算書表送抵立法院；國防部軍備局近年均編列國防先進科技研究計畫的預算，112年度編列9億9706萬3000元、113年度編列9億9400萬3000元，明年度則是編列9億8184萬9000元。

針對國防先進科技研究計畫的必要性，國防部軍備局於預算書指出，是期望由提升國內學研機構的國防科技研發能量，促進國防科技自主及帶動產業效益。

國防部軍備局指出，國防先進科技研究計畫是配合各武器研發前瞻需求及國防科技趨勢預判，借重國內學術界力量，進行武器系統研發前期的奠基技術研究，聚焦通訊工程、大氣海洋科學、化學工程、光電工程、材料工程、科技管理、海洋及船舶工程、能源科技、航太工程、控制技術、資訊工程、電子與電機工程及機械應力等領域。

軍備局表示，結合機艦國造、水下偵知、智能學習及先進科技等各項武器系統關鍵技術開發需求，由國家中山科學研究院、軍備局生產製造中心及各軍種需求單位提案，規劃與國內公私立大學院校及研究機構合作。

對於預期成果，軍備局在預算書指出，依國防科技指導，結合學、研機構研究能量，投入武器系統基礎扎根先期研究，奠基武器系統研發科技能量，預期可滿足武器系統符合未來需求。

軍備局指出，藉由需求單位全程參與研究，管制計畫依目標執行，確保研究成果直接承接與後續應用，提升研究品質，使國防科技投資帶動實質效益，未來可應用於「尖端動力系統與飛行載具」等領域，藉以加速武器裝備自研自製。

根據軍備局於6月對外公布的114年「國防先進科技研究計畫」公開徵求計畫，計畫包含水下無人獵雷方案開發、液體火箭設計法則及熱防護技術開發，以及被外界視為與極音速飛彈超燃衝壓引擎有關的「超音速燃燒室駐焰特性及超高溫複合陶瓷材料研究」等計畫，提供學界申請。