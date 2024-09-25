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稱共軍軍演證明和平統一是空話 美：北京改變台海現狀

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）。 圖／聯合報系資料照片
美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）。 圖／聯合報系資料照片

美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）23日晚間在美台國防工業會議演說表示，解放軍在台灣選舉後舉行軍演，恰恰暴露其和平統一的承諾只是空話，實際上加倍仰賴軍事脅迫來改變台海現狀。

此外，羅伊爾指出，賴清德政府延續蔡政府路線，採取有意義的步驟來推動國防改革及強調全社會韌性，這點讓美國感到鼓舞。

羅伊爾連續第二年受邀出席美台國防工業會議，並閉門對來賓演說，根據事後釋出的講稿，羅伊爾提到解放軍年初的軍事演習。

羅伊爾表示，解放軍今年為懲罰台灣選舉，舉行「聯合利劍2024A」軍演，恰恰暴露其和平統一的承諾只是空話，實際上加倍仰賴軍事脅迫來改變台海現狀。

羅伊爾說，美台及產業界必須持續推動強化威懾，五角大廈也有信心美台在未來幾年會持續深化產業合作。

因應俄烏戰爭以來導致的武器短缺，五角大廈正在推動跨國聯合研發與生產。

羅伊爾表示，五角大廈下個月會在夏威夷主持印太產業韌性夥伴關係（PIPIR）的首次會議；而台灣在PIPIR之外，擁有令人驚艷的自製能力，將會持續扮演區域國防產業倡議的重要一員。然據了解，台灣參與其中。

美台正討論軍工產業聯合生產無人機，美國在台協會AIT）和美國商務部日前率領無人機及無人機反制系統產業發展代表團訪問台灣。

羅伊爾表示，五角大廈鼓勵美台建構產業夥伴關係，訪問團訪台是協助台灣建構無人機和反無人機能力下令人歡迎的第一步，美國將採取所有可能的做法來協助台灣的自製能力，無人機就是可能的領域之一。

羅伊爾說，美國對台灣的支持堅若磐石，在台灣選舉後，美國對台灣的支持也沒有改變，他認為未來也是如此；台灣不僅享有美國跨黨派深切的支持，美國45年來一貫的對台政策也有助維持台海及區域的和平穩定。

AIT 五角大廈 國防部 美國在台協會 解放軍 賴清德

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