共軍試射洲際導彈落太平洋 國防部：情監偵嚴密掌握
中共火箭軍今天上午發射1枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，落入太平洋。國防部對此表示，同步掌握共軍近期密集執行飛彈射擊等演訓活動，同時運用聯合情監偵手段嚴密掌握。
新華社報導，中國人民解放軍火箭軍上午8時44分向太平洋相關公海海域，成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，落入太平洋。這次導彈發射是火箭軍年度軍事訓練例行性安排，有效檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，達到預期目的，中方已提前通報有關國家。
國防部對此指出，同步掌握共軍近期密集執行飛彈射擊等演訓活動。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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