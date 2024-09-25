主持將官晉任授階 賴總統：政府會持續推動國防改革

賴清德總統今天在總統府主持中華民國113年10月份將官晉任授階典禮，賴總統期勉晉任將軍承擔起更重大責任，為國家打造現代化國軍，讓整體戰力一天比一天更堅實。政府會做國軍的後盾，持續推動國防改革，共同守護國家和人民安全。

賴總統致詞時表示，他要恭喜呂文元將軍和蔡宜廷將軍榮升少將，很高興可以為兩位將軍掛階，並且感謝呂文元、蔡宜廷對國家的貢獻。

賴總統說，呂文元將軍在過去四年，督導陸軍完成各項演習專案，並且完成金防部戰車換裝的部署和規劃，表現非常傑出，更在今年獲得陸軍楷模的殊榮。蔡宜廷將軍在三軍總醫院副院長任內，協助指導重大突發醫療協處作業，也參與SNQ國家品質標章的審查工作，守護官兵與民眾的健康。

賴總統說，無論是國軍弟兄姊妹及國人的健康，或是各項演習任務、裝備更新，都是國家安全重要的一環。他要再次感謝兩位將軍的努力和付出。

賴總統表示，國軍在崗位上全力以赴，就是為了保家衛國。政府會做國軍的後盾，持續推動國防改革，讓國軍有更好的環境和裝備。他也要藉這個機會，感謝現場的眷屬，給予國軍最大的支持。

賴總統說，今天的晉升，象徵著肯定和榮耀。他期許兩位將軍，承擔起更重大的責任，為國家打造現代化的國軍，讓整體戰力一天比一天更堅實。未來，我們一起努力，共同守護國家和人民的安全。

今天的將官晉任授階典禮，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及陸軍司令鍾樹明等在場觀禮。