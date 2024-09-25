雙十空中操演試航 黑鷹直升機26日飛越總統府上空

雙十國慶將屆，慶籌會今天說，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，9月26日清晨將從龍潭及新竹基地出發往博愛特區飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航，為空中兵力操演揭開序幕。

中華民國各界慶祝民國113年國慶籌備委員會透過新聞稿表示，各參演單位正緊鑼密鼓進行排練，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機26日清晨將從龍潭及新竹基地出發往博愛特區飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航。

慶籌會說，今年國慶大會，國軍預計出動陸軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運輸直升機，及空軍AJT型勇鷹高級教練機、AT-3雷虎教練機等，除9月26日的航線空勘外，預定10月2日進行「半兵力」訓練、10月4日進行「全兵力」訓練。

慶籌會表示，上空機隊操演越過時，引擎聲響較大，屆時請民眾不用緊張，一起抬頭揮手為國軍喝采；如遇天候影響調整時間，將改在預備日實施，最新資訊請注意官網公告。