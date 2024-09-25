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國防部重申顧立雄未住官邸：19首長宿舍每戶水電費約7592元

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長官邸所在的梅莊營區由憲兵228營駐守，圖為營部。圖／國防部提供
國防部長官邸所在的梅莊營區由憲兵228營駐守，圖為營部。圖／國防部提供

國防部官邸遭質疑電費破百萬元，國防部今天重申，顧立雄上任後並未使用部長官舍，另外清查7處、19戶首長宿舍，每戶每月水電費約7592元，都在合理範圍內。

行政首長官邸的水電費用問題再次引發討論，國防部長位於士林梅莊營區的官邸被質疑電費破百萬元，部長顧立雄在立法院澄清他上任後並未使用官舍，不過同一營區有憲兵砲兵營駐守，可能是因此造成高額的水電費。

國防部今天表示，顧立雄到任後並未駐用官邸。另查從111-112年間，國防部列管首長宿舍包括梅莊營區、至善營區、林子口營區、松園營區、信義營區、仁愛營區及國醫中心等7處、19戶宿舍，每戶每月水電費約7592元，都在合理使用範圍。

國防部強調，所謂「國防部長官邸唯一電費破百萬」等內容並非事實。

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