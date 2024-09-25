聽新聞
0:00 / 0:00
國防部重申顧立雄未住官邸：19首長宿舍每戶水電費約7592元
國防部長官邸遭質疑電費破百萬元，國防部今天重申，顧立雄上任後並未使用部長官舍，另外清查7處、19戶首長宿舍，每戶每月水電費約7592元，都在合理範圍內。
行政首長官邸的水電費用問題再次引發討論，國防部長位於士林梅莊營區的官邸被質疑電費破百萬元，部長顧立雄在立法院澄清他上任後並未使用官舍，不過同一營區有憲兵砲兵營駐守，可能是因此造成高額的水電費。
國防部今天表示，顧立雄到任後並未駐用官邸。另查從111-112年間，國防部列管首長宿舍包括梅莊營區、至善營區、林子口營區、松園營區、信義營區、仁愛營區及國醫中心等7處、19戶宿舍，每戶每月水電費約7592元，都在合理使用範圍。
國防部強調，所謂「國防部長官邸唯一電費破百萬」等內容並非事實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言