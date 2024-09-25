中科院新式防空飛彈試射 解放軍直升機現身東岸

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6時為止，發現有2架次中共軍機、6艘次中共軍艦持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（24）日清晨到今（25）日清晨6時為止，共計偵獲共機2架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動，2架共機分別跨越台海中線以及進入東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，昨天下午1時59分到下午5時，有1架共軍直升機在台海中線邊緣活動，距離桃園外海西北方約45浬；同時在下午2時23分到5時28分，在距離綠島東面約70浬的東部外海發現1架艦載直升機活動，由於大約同一時間，中科院在九鵬基地試射5枚新式防空飛彈，共機的動作格外引起注意。