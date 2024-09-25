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陸控我駭客攻擊 卓揆批假消息

聯合報／ 記者黃婉婷屈彥辰張睿廷郭韋綺徐白櫻／連線報導
中國大陸國安部在微信公眾號發表文章「起底『台獨』網軍『匿名者64』」，宣稱台灣軍方「資通電軍指揮部」以化名帳號養駭客攻擊大陸網站。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）
中國大陸國安部在微信公眾號發表文章「起底『台獨』網軍『匿名者64』」，宣稱台灣軍方「資通電軍指揮部」以化名帳號養駭客攻擊大陸網站。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）

中共國安部控我透過「匿名者六四」駭客組織攻擊大陸，並對台資通電軍三名現役軍人立案偵查，行政院長卓榮泰昨天說，這應是假訊息；國防部長顧立雄更酸，網攻第一名國家應中國。國民黨立委則提醒，兩岸對抗進入駭客戰，主動駭客攻擊行為須審慎。

卓榮泰在立院指出，資安對國家很重要，但以維護國家的通訊及資訊安全為主；針對中共國安部所指，國防部已在調查，應該就是一個假訊息，「用假的訊息來指控我們，必須要強力回覆」。

顧立雄批評，每天進行網攻的國家，第一名就是中國；中國每天對台灣及價值理念相近國家網攻，真正的始作俑者其實是中國，雖然無法進一步說明細節，但中國所指控的內容都不實；國軍有保家衛國的信念，不會因為被中國公布而產生任何寒蟬效應。

此外，台籍男子郭宇軒八月入境大陸失聯多日，大陸國台辦廿三日發布消息證實郭男涉嫌詐騙，遭相關部門調查。陸委會主委邱垂正昨指出，郭姓男子失聯一個月，陸方皆無向我方通報，已經表達遺憾與不滿。

國安 國防部 駭客

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