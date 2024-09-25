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美台國防工業會議 徐衍璞籲美軍售如期交貨

聯合報／ 記者張文馨屈彥辰陳熙文／華盛頓—台北連線報導

中華民國國防部軍備副部長徐衍璞廿三日在賓州費城的美台國防工業會議演說，他呼籲美方如質如期交運軍售物資，針對無法如期交運的武器裝備，期望美落實多元軍購籌獲途徑，主動洽詢其他盟邦，供售同類裝備給台灣。

徐衍璞在場外受訪時補充，歡迎有其他能為台灣安全做貢獻的多元管道，希望美國能給予更多協助。但他沒有特別指定特定的國家或來源，並表示目前軍售交付已按照重新訂定的時間表進行，與美方都有溝通無礙的管道。

相較去年演說，徐衍璞今年重申美台軍事工業合作的精神外，還進一步論述美台軍事採購的挑戰，希望美方採取相應手段，確保台灣軍購無虞，以提升台灣防衛韌性。

徐衍璞提到，盼美國能以分工方式，例如擴充輸出Ｆ-16維修與零附件、無人機等產能，在互惠基礎上，讓台灣比照日本、澳洲等國獲得共同／授權生產，以有效加速軍品遞交速度、確保後勤維保及彈藥與零附件的供補，提升防衛韌性。

外交部長林佳龍前天在台北賓館接待美國無人機產業發展代表團，並表示期待未來能夠促進台美兩國在無人機領域的合作，打造韌性供應鏈，為印太的和平穩定，貢獻心力。

針對美國大力推動供應鏈「去中化」，國防部長顧立雄昨在立院表示，在美國力推「去紅化」的供應鏈的情況下，我方強項加上美方強項，雙方合作，他對此樂見其成。

國防部 美國 軍售

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