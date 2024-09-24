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幻象戰機恢復飛行 空軍：謝沛勳歸隊近期展開復飛訓練
空軍幻象戰機經過近兩周天安特檢後，今天恢復正常飛行勤務，軍方表示，跳傘獲救的飛行官謝沛勳已經傷癒回到部隊，近期將展開模擬機復飛訓練。
空軍新竹基地一架幻象2000戰機於9月10日夜航時失事墜海，飛行員謝沛勳跳傘獲救，幻象機隊經過近2周的天安特檢，今天正式恢復戰訓飛行。
空軍司令部表示，謝沛勳已經傷癒回到部隊，松山醫院也已在中秋節前完成評估，近期將完成報告建議謝沛勳適飛。軍方指出，謝沛勳歸隊後，最快9月底、10月初將展開模擬機等複訓，逐步回到實機飛行訓練，最後將再由空軍司令部評估是否恢復第一線飛行任務。
資深飛行員指出，飛行員必須完成一系列飛行科目複訓，通過考核可單獨駕駛單座機才算完成復飛程序、恢復空勤資格。
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