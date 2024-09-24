快訊

央行打炒房下重手恐「濫殺無辜」 楊金龍：盡快提配套、排除條款

超思蛋案遭質疑「慢辦」今出手 承辦檢察官與京華城案同一人

淹水夜在內湖豪宅睡覺？謝國樑公布返家、出門畫面駁斥

聽新聞
0:00 / 0:00

幻象戰機恢復飛行 空軍：謝沛勳歸隊近期展開復飛訓練

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍第2聯隊飛行員謝沛勳跳傘獲救，近期傷癒歸隊，將展開復飛訓練。圖／取自臉書
空軍第2聯隊飛行員謝沛勳跳傘獲救，近期傷癒歸隊，將展開復飛訓練。圖／取自臉書

空軍幻象戰機經過近兩周天安特檢後，今天恢復正常飛行勤務，軍方表示，跳傘獲救的飛行官謝沛勳已經傷癒回到部隊，近期將展開模擬機復飛訓練。

空軍新竹基地一架幻象2000戰機於9月10日夜航時失事墜海，飛行員謝沛勳跳傘獲救，幻象機隊經過近2周的天安特檢，今天正式恢復戰訓飛行。

空軍司令部表示，謝沛勳已經傷癒回到部隊，松山醫院也已在中秋節前完成評估，近期將完成報告建議謝沛勳適飛。軍方指出，謝沛勳歸隊後，最快9月底、10月初將展開模擬機等複訓，逐步回到實機飛行訓練，最後將再由空軍司令部評估是否恢復第一線飛行任務。

資深飛行員指出，飛行員必須完成一系列飛行科目複訓，通過考核可單獨駕駛單座機才算完成復飛程序、恢復空勤資格。

幻象戰機 空軍 謝沛勳 跳傘

延伸閱讀

官兵疑食物中毒 空軍：1人留院觀察其餘返部休養

聯隊長領軍 空軍幻象2000戰機復飛恢復戰訓

民航團體鬥爭！飛行員協會控冒名 機師協會批不實指控

飛官恐現「大退潮」？ 空軍：編現比破100%

相關新聞

幻象戰機恢復飛行 空軍：謝沛勳歸隊近期展開復飛訓練

空軍幻象戰機經過近兩周天安特檢後，今天恢復正常飛行勤務，軍方表示，跳傘獲救的飛行官謝沛勳已經傷癒回到部隊，近期將展開模擬...

基層官兵被列台獨 立委提醒：政府保護軍士官兵安全

中國國安部指駭客組織「匿名者64」，就是國軍的資通電軍，還同時公布了3名國軍資通電軍現役軍人。立委馬文君說，中國曾公開聲...

國防部：中共發射衛星載運火箭 對台灣無危害

國防部表示，今天上午10點33分，偵獲中共山西太原衛星發射中心於黃海海域，執行運載火箭搭載衛星發射任務。火箭朝南飛行，路...

美青睞劍翔無人機連帶索要設計圖？中科院：臆測不評論

中科院研發劍翔反幅射無人機系統傳受美方青睞，有意以貼牌方式輸出由美方代售，但美欲藉此掌握相關設計藍圖。但中科院今天表示，...

我國新大使到任海地 台灣3年共捐808套防彈背心

外交部今指出，我國新任駐海地大使胡正浩已於9月12日抵達海地，並表示，針對海地的治安情勢，我國自2022年起已提供共80...

殯葬大亨朱國榮搭遊艇逃亡 海巡署解釋：依法不得進行高密度查艙檢查

有「殯葬大亨」之稱的國寶集團總裁朱國榮涉及龍邦炒股等重大經濟犯罪，分別被判刑8年、16年，去年透過親信、女友陳宛瑄一家人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。