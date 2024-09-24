遭指出席美台國防工業會議失態 徐巧芯：造謠抹黑

國民黨立委徐巧芯出席美台國防工業會議，遭網友爆料失態大暴走。徐巧芯今天表示，參加會議很開心，認識不少新朋友，縱使網路有側翼造謠抹黑也不意外；網友把民進黨代表的刻意挑釁，輕描淡寫成一般民眾，就沒什麼值得回應。

2024美台國防工業會議在9月22日至24日於美國費城舉行，國民黨立委徐巧芯也有出席，並發表專題演講。

臉書粉絲團「老波 the No-Filter Generalist」今天發文指出，今天是美台國防工業會議最後一場座談會，徐巧芯先是把這當成個人秀。所有人都是到場討論國防工業，就徐巧芯自己的投影片放個斗大的宣傳照。

粉絲團指出，徐巧芯在座談會中的問答階段，先是顛三倒四亂回答，令人傻眼的是徐巧芯最後居然大暴走。原因是台下有民眾提問，徐巧芯在選舉期間，開記者會抹黑美國NGO「Spirit of America」，希望徐巧芯能藉此機會解釋相關的發言。

粉絲團表示，徐巧芯馬上聲音高八度，用平常選舉的那種罵政敵醜態，在產業會議上開罵民進黨。連續好幾分鐘的失態，讓台下許多美國與台灣人士憋笑，也讓台上的其他嘉賓傻眼。更有知情人士表示，為什麼國民黨不派黨籍立委陳永康。

徐巧芯也在其臉書粉絲團發文回應指出，參加台美國防工業會議很開心，認識了不少新朋友。縱使網路上馬上開始有側翼造謠抹黑，但是真的沒什麼好理會，也不意外。

徐巧芯說，光文章裡面刻意把「民進黨代表」的刻意挑釁，輕描淡寫成「一般民眾」，就沒什麼好值得回應的了。

徐巧芯表示，後來晚上大家還在第一排一起用餐，跟美台商會會長韓儒伯同桌，大家開開心心的，離開前說好了下次台北見。她並指出，不是質疑民進黨就等於「暴走」，是有沒有那麼玻璃心。