官兵疑食物中毒 空軍：1人留院觀察其餘返部休養

位於花蓮的空軍教育訓練暨準則發展指揮部昨天晚間傳出疑似食物中毒，陸續有8名官兵不適送醫。空軍今天表示，昨晚部分官兵及應召員腸胃不適，經轉送國軍花蓮總醫院治療後，除1人留院觀察外，其餘症狀均已舒緩並返部休養。

空軍司令部今天下午指出，空軍教育訓練暨準則發展指揮部23日晚間陸續發生部分官兵及應召員腸胃不適症狀，經轉送國軍花蓮總醫院治療後，除1人留院觀察外，其餘症狀均已舒緩並返部休養。

空軍司令部進一步表示，目前單位已將食物檢體保存，並通報花蓮縣新城鄉衛生所，後續將全力配合疫調及查驗，以釐清官兵不適原因；司令部另要求各單位務必落實環境衛生安全檢查、菜單調整及官兵健康照顧，以防止類似案件再發生。