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基層官兵被列台獨 立委提醒：政府保護軍士官兵安全

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君提醒，政府應保護軍士官兵安全。圖／立委馬文君提供
立委馬文君提醒，政府應保護軍士官兵安全。圖／立委馬文君提供

中國國安部指駭客組織「匿名者64」，就是國軍的資通電軍，還同時公布了3名國軍資通電軍現役軍人。立委馬文君說，中國曾公開聲稱，若遭到駭客攻擊，就視同遭受攻擊，合理化對我攻擊，政府應保護軍士官兵安全，也要預防可能的駭客「反擊」，強化各重要機構與設施的網路安全。

馬文君說，國軍資通電軍現役軍人成為今年6月21日，懲獨意見書公布之後，首批遭中國依據該意見立案偵查的台灣人。國防部隨即否認，說「指控內容不實」，撇清資通電軍的任務，是「安全維護」。因為事涉機敏，國防部的回應不觸及，不證實細節，也很合理。

她認為中國的用意，起碼有三：一、 過去公佈或懲治所謂「頑劣台獨」，都是點名政治領袖，如今「大砲打小鳥」，針對資通電軍基層軍士官兵（若屬實），意在威脅國軍，更進一步警告台灣人民，此後懲治台獨，不分高官基層。

二、資通電軍，網路作戰，不只是敲敲鍵盤這麼簡單，尤其對岸相對封閉，網路環境存在各種實名制規範，線上的滲透，可能還需要線下的人際，情報技術配合，中國國安部配合央視，釋放片面訊息，不能排除是反情報手法。

三、越來越多的國家，將網路攻擊，視同正規作戰，中國、美國都曾公開聲稱，若遭到駭客攻擊，就視同遭受攻擊，如今中國國安部搶先指控我方正規部隊，化身駭客攻擊，可能藉此引導國際輿論，合理化對我攻擊。

保護軍士官兵，及其家人安危，是國防部第一要務。其次是預防可能遭到的駭客「反擊」，強化各重要機構與設施的網路安全，情勢很嚴峻，絕不能掉以輕心。

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