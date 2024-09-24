美青睞劍翔無人機連帶索要設計圖？中科院：臆測不評論

中科院研發劍翔反幅射無人機系統傳受美方青睞，有意以貼牌方式輸出由美方代售，但美欲藉此掌握相關設計藍圖。但中科院今天表示，臆測內容依例不予評論。

美國商務部率領26家無人機廠商訪台，將前往中科院參訪，且台美除正商談劍翔等無人機系統「貼牌輸出」一事，媒體傳稱美方有意進一步掌握相關設計藍圖等資料。而我方劍翔系統正於密集交軍階段，能否另有能量為美製造輸出？引起關注。

但中科院今日表示，有關外傳劍翔等無人機輸出內容，係屬臆測報導，依例不予評論。而劍翔無人機生產交軍作業，皆按期程執行，進度正常。

據了解，劍翔攻擊無人機系統目前逐步交由空軍防空暨飛彈指揮部接裝，首套將部署在北部，由於駐地基地正在整建，裝備目前暫駐湖口營區內。而中科院研發的劍翔反輻射無人機，也衍生出衛星定位型與目標影像型攻擊無人機，衛星定型透過衛星定位精準導引功能，對對移動目標實施遠距精準打擊。