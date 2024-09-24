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美青睞劍翔無人機連帶索要設計圖？中科院：臆測不評論

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中科院研發的劍翔反輻射無人機衍生出來的衛星定位型與目標影像型攻擊無人機，衛星定型透過衛星定位精準導引功能，對移動目標可遠距精準打擊。記者季相儒／攝影
中科院研發的劍翔反輻射無人機衍生出來的衛星定位型與目標影像型攻擊無人機，衛星定型透過衛星定位精準導引功能，對移動目標可遠距精準打擊。記者季相儒／攝影

中科院研發劍翔反幅射無人機系統傳受美方青睞，有意以貼牌方式輸出由美方代售，但美欲藉此掌握相關設計藍圖。但中科院今天表示，臆測內容依例不予評論。

美國商務部率領26家無人機廠商訪台，將前往中科院參訪，且台美除正商談劍翔等無人機系統「貼牌輸出」一事，媒體傳稱美方有意進一步掌握相關設計藍圖等資料。而我方劍翔系統正於密集交軍階段，能否另有能量為美製造輸出？引起關注。

但中科院今日表示，有關外傳劍翔等無人機輸出內容，係屬臆測報導，依例不予評論。而劍翔無人機生產交軍作業，皆按期程執行，進度正常。

據了解，劍翔攻擊無人機系統目前逐步交由空軍防空暨飛彈指揮部接裝，首套將部署在北部，由於駐地基地正在整建，裝備目前暫駐湖口營區內。而中科院研發的劍翔反輻射無人機，也衍生出衛星定位型與目標影像型攻擊無人機，衛星定型透過衛星定位精準導引功能，對對移動目標實施遠距精準打擊。

中科院 劍翔 衛星

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