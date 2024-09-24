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兩岸駭客戰登檯面 李彥秀：我資通電軍主動攻擊要審慎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

中國大陸方面指控駭客組織頻繁攻擊大陸，背後有我國軍介入，並公布3位國軍現役人員。國民黨立委李彥秀今日說，兩岸對抗正式進入駭客戰，主動駭客攻擊行為須審慎處理，資通電軍人員要有明確內部規範並受到上級監督管制。

陸方稱我國國防部下屬的「資通電軍」駭客組織「匿名者64」，近年頻繁對大陸及港澳進行網路攻擊，並公布3名台灣資通電軍現役軍人姓名與照片。國防部在第一時間駁斥相關指控，並反批當前敵情及網路威脅嚴峻，共軍及其協同力量，持續以機、艦及網路攻擊等手段擾台，才是破壞區域和平的始作俑者。

李彥秀說，中共在2015年底成立「戰略支援部隊」（2024年分拆為解放軍信息支援部隊、軍事航天部隊、網絡空間部隊），成為中共陸軍、海軍、空軍、火箭軍外的第五支「作戰力量」。民進黨則是在2016大選前，國防藍皮書提出建立「第四軍種」的構想，並在2017年由蔡英文總統正式掛牌成立「資通電軍指揮部」。

李彥秀表示，此次事件讓兩岸駭客檯面下的攻擊事件正式浮上檯面。「資安即國安」，網路安全當然是國防安全重要的一環。這次事件不論是真是假，都是不能說的秘密，兩岸除看得見的軍事演習、軍機軍艦侵擾，還有隱晦的間諜戰、情報戰，甚至是認知作戰，資通電軍必須強化反偵搜能力。

李彥秀認為，兩岸對抗已進一步跨入網路戰、駭客戰的領域，日前發生親俄駭客攻擊事件，這是現代戰爭必然的趨勢，不僅是對政府、金融、軍事的資安防禦，近年來已經有多家科技大廠遭到駭客入侵勒索，這些都是整體國安問題的一環。

李彥秀指出，網路的「防禦」與「攻擊」是一體的兩面，白帽駭客和黑帽駭客都是資安的一環。資通電軍招生簡章中，「紅隊檢測」專業人員，就必須具有「系統弱點挖掘」與「資安檢測程式實作」以及「系統或軟體弱點研究」的能力。這種防禦能力也能隨時轉化為攻擊能力。

李彥秀強調，兩岸關係已成美中大國角力的戰場，兩岸相互破獲「諜報系統」常有所聞，此次中共首次大張旗鼓對外宣稱資通電軍駭客組織，公布名單，是否是對台灣與美方釋出某種訊息，值得國安單位深入研究。

李彥秀說，相較對岸從戰區、集團軍到合成營，各級戰鬥部隊都有直屬資電作戰單位與裝備，台灣雖成立資通電軍，但基層作戰部隊資電作戰與防禦能力薄弱，已難應付現代戰爭中的資訊作戰。

李彥秀總結，提醒民進黨政府，在兩岸關係持續低迷以及緊張的情況下，任何主動的駭客攻擊行為須審慎處理，資通電軍人員也要有明確內部規範並受到上級監督管制。

中國大陸國安部在微信公眾號發表文章「起底『台獨』網軍『匿名者64』」，宣稱台灣軍方「資通電軍指揮部」以化名帳號養駭客攻擊大陸網站。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）
中國大陸國安部在微信公眾號發表文章「起底『台獨』網軍『匿名者64』」，宣稱台灣軍方「資通電軍指揮部」以化名帳號養駭客攻擊大陸網站。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）

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