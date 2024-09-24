聯隊長領軍 空軍幻象2000戰機復飛恢復戰訓

空軍一架幻象2000戰機在9月10日失事墜海，幻象機隊經過近兩周的天安特檢及人員複訓後，今天由聯隊長潘東櫸少將同乘飛行，恢復戰訓任務。

空軍新竹二聯隊1架編號2047的幻象2000戰機本月初意外失事，幻象機隊隨即停飛執行天安特檢，經過近兩周特檢，原定昨天恢復飛行，但因演訓空域天候不佳，延至今天由軍第二聯隊聯隊長潘東櫸少將親自同乘，駕駛編號2059的雙座幻象戰機執行特檢後首飛，宣示幻象戰機飛行安全無虞，同時也以行動提振官兵士氣。