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聯隊長領軍 空軍幻象2000戰機復飛恢復戰訓

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍幻象2000戰機經過近兩周的天安特檢及人員複訓後，由聯隊長潘東櫸少將同乘飛行，正式恢復戰訓任務。圖／軍事連線雜誌提供
空軍幻象2000戰機經過近兩周的天安特檢及人員複訓後，由聯隊長潘東櫸少將同乘飛行，正式恢復戰訓任務。圖／軍事連線雜誌提供

空軍一架幻象2000戰機在9月10日失事墜海，幻象機隊經過近兩周的天安特檢及人員複訓後，今天由聯隊長潘東櫸少將同乘飛行，恢復戰訓任務。

空軍新竹二聯隊1架編號2047的幻象2000戰機本月初意外失事，幻象機隊隨即停飛執行天安特檢，經過近兩周特檢，原定昨天恢復飛行，但因演訓空域天候不佳，延至今天由軍第二聯隊聯隊長潘東櫸少將親自同乘，駕駛編號2059的雙座幻象戰機執行特檢後首飛，宣示幻象戰機飛行安全無虞，同時也以行動提振官兵士氣。

幻象戰機天安特檢期間，地勤人員針對幻象戰機各項飛機系統執行全面性檢查測試，每架戰機經試飛官執行試車滑行後才能出廠恢復妥善。空勤人員則進行學術科複訓及模擬機操作，考驗每個飛行員應變處置能力，必須通過相關測驗合格後才能上線飛行。

空軍幻象2000戰機經過近兩周的天安特檢及人員複訓後，由聯隊長潘東櫸少將同乘飛行，正式恢復戰訓任務。圖／軍事連線雜誌提供
空軍幻象2000戰機經過近兩周的天安特檢及人員複訓後，由聯隊長潘東櫸少將同乘飛行，正式恢復戰訓任務。圖／軍事連線雜誌提供

幻象戰機 新竹 空軍 飛行安全

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