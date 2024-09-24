出席美台國防工業會議 趙怡翔：國防自主讓國際挺台

受邀出席美台國防工業會議的民進黨台北市議員趙怡翔今天說，他以黨公職發表對台美國防及國際合作談話，強調總統賴清德致力投入國防自主，以身作則引領國際社會對台支持。

第23屆「美台國防工業會議」22日起在賓夕法尼亞州費城舉行3天，受邀出席會議的趙怡翔透過媒體群組發布訊息指出，以民進黨黨公職身分發表對台美國防及國際合作的談話，強調賴總統致力投入國防自主，以身作則引領國際社會對台灣的支持。

趙怡翔說，這讓國際社會認知，台灣將負擔維護台海安全最大責任，此場會議今年在美國費城舉辦，除由美國國防部、國務院、美國在台協會官員出席，包括專家學者、產業代表也參與對談，民進黨由他及駐美代表處主任蕭舜文與會。

趙怡翔表示，賴總統日前提出新台幣6470億元的國防預算，相較8年前漲幅8成，將用於強化部隊訓練、提升國防戰力、增加國防採購，並致力發展社會韌性。

他指出，賴總統也成立「全社會防衛韌性委員會」，主軸分別為民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備，及資通、運輸及金融網絡安全。

趙怡翔表示，相關工作將讓台灣在中共日益增加威脅下，建立更堅強社會韌性與嚇阻力，同時向國際社會展現台灣有決心維護自身安全。

他說，賴總統已多次強調台灣會不卑不亢，維持現狀，善盡台灣維護全球和平與穩定的責任，對岸應要瞭解，降低兩岸緊張情勢將讓台海回到維持現狀的基準點，而這符合各方利益。

趙怡翔指出，如同國際社會團結支持台灣，國內應超越政黨政治共同追求更廣闊國際交流及軍事合作，國民黨及民眾黨也派代表參與此場會議應受讚揚。