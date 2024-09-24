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M1戰車將抵台 立院質疑訓練場整建工程仍延宕

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍新購M1A2戰車年底將陸續返台，但立院預算中心指出，陸軍裝訓部及坑子口訓練場因預算問題拆2階段辦理並延長期程，建議軍方應妥因應。圖為在坑子口訓場進行射擊訓練的M60A3與CM11戰車。記者葉信菉／攝影
陸軍新購M1A2戰車年底將陸續返台，但立院預算中心指出，陸軍裝訓部及坑子口訓練場因預算問題拆2階段辦理並延長期程，建議軍方應妥因應。圖為在坑子口訓場進行射擊訓練的M60A3與CM11戰車。記者葉信菉／攝影

陸軍向美國採購的M1A2T主力戰車預計今年底陸續回國，不過傳出訓練場地因工期延宕，可能影響後續訓練，立法院預算中心也指出，軍方多項工程因故延期、增加經費甚至必須減項減量辦理，建議國防部除了應加強事前評估，也應研擬因應緩辦的項目。

立法院預算中心評估明年度中央政府總預算指出，2025年度國防部所屬單位預算案於「一般建築及設備」業務計畫之「營建工程」項下納編27案計畫分年預算137億9937萬3千元，比2024年度的103億4006萬8千元增加34億5930萬5千元(增幅33.46%)。

預算中心指出，近年各軍種所提營建工程計畫之分年預算有逐年成長的趨勢 ，然而陸續有軍事工程因故無法執行導致必需辦理預算報繳；部分計畫則因故延長辦理期程、增加計畫經費、甚至因預算不足而減項減量，顯示計畫的事前評估需要檢討精進。

預算中心舉例，陸軍司令部配合新型戰車接裝及因應後續訓練任務，從2021年度開始辦理「裝訓部長安營區訓練場整建工程」及「裝訓部坑子口訓練場整建工程」等建案。不過這2項訓練場整建工程均因「專管廠商評估統包工程款與原核定預算金額不符」而將整建工程項目拆分2階段辦理，第1階段完工期程也從原規劃的2023年度，分別延後至2025及2026年度；減項減量部分將等第2階段再行規劃辦理。

預算中心並指出，陸軍司令部從2022年度開始辦理「戰甲車掩體興建工程(第1階段)」計畫，但是經廠商評估需上修預算金額，使陸軍評估減量不減項方式修正，經刪除北五堵營區15座掩體興建後，暫無後續因應規劃。

預算中心表示，各軍種近年陸續提出多項軍事工程計畫，然部分計畫必需辦理預算報繳，部分計畫則因故延長辦理期程、增加經費、甚至改採減項或減量因應，預算中心建議國防部除應督導各軍種加強計畫事前評估外，也應就各計畫因經費不足而緩辦的項目，研擬因應對策。

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