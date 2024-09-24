徐衍璞盼美洽盟邦協助 提供無法如期交運台灣軍備

國防部副部長徐衍璞今天指出，美對台延宕交付的軍備會依共訂進度執行，如有無法如期交運，希望美方洽詢其他盟邦協助。台灣希望加入美國國防產業供應鏈的相關議題，也已排入議程。

第23屆美台國防工業會議正式議程今天舉行，徐衍璞在開幕發表演說，他提到希望美國主動洽詢盟邦，讓無法如期交運給台灣的武器，由盟邦提供類同裝備。

就延宕軍備的議題，徐衍璞傍晚接受媒體訪問指出，美方面臨供應鏈受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響等問題。但美國的行政部門與國防廠商都已經有深刻瞭解，武器交運的後續「會依共同訂定的進度執行」。

美國智庫卡托研究所（Cato Institute）近期發表報告指出，美國積欠台灣價值約205.3億美元（約新台幣6570.68億元）的軍售。

徐衍璞說，F-16V戰機部分，他與美國行政部門及洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）討論，他們會盡最大努力，在2026年前依台灣的需要交貨。

至於為何呼籲美國洽盟邦提供台灣無法如期交運的軍備，他對媒體說，他提出這樣的議題，希望讓美方了解，「只要對台灣安全有幫助的，任何國家能協助，我們都歡迎」，盼美國朝這方面給台灣更多協助與支持。

對於台美共同生產武器的倡議，徐衍璞演說時提到美國技術輸出管制程序等議題。他對媒體表示，相關議題都已排入議程，進入密切合作階段，「已經在推動中」。

代表民進黨出席美台國防工業會議的台北市議員趙怡翔參與其中一場論壇。他在論壇提到，國際社會應關注有關軍售、科技轉移及共同開發等議題，確保台灣軍事裝備充足，「台灣應與美國合作，逐漸改善其他民主國家對台軍售的限制」。

趙怡翔受訪指出，全世界只有美國願意賣軍備給台灣，但許多新型戰力涉及跨國間的共同研發、共同生產或合作。例如新型的二代魚叉飛彈，或者岸防巡航飛彈系統（CDCM），就是美國與歐洲，尤其是挪威，共同合作的案例。

趙怡翔說，台灣如果無法突破其他國家對台軍售或技術轉移的限制，國防戰力會面臨挑戰。他提醒美方朋友，共同跟台灣合作，突破這些限制。最主要要讓國際社會了解，「台灣引進新型武器，快速強化國防戰力，有助台海和平穩定」。

此外，趙怡翔指出，他這次出席美台國防工業會議，也分享總統賴清德上任後，對於提升台灣國防戰力的努力，「讓世界看到台灣防衛自己家園的決心」。

民進黨駐美代表處主任蕭舜文表示，美國行政部門對於賴總統延續過去民進黨政府8年維持台海和平的努力，有充分的理解，賴政府也獲得國際肯定。

代表國民黨出席的立委徐巧芯，也在其中一場論壇發言，說明國民黨的立場。

徐巧芯對媒體說，國民黨對軍購的態度「被污名化」，國民黨支持台灣有自保、自衛能力，面對兩岸可能風險，希望錢可以花在刀口上，讓預算做最有效率使用。因此會「以比較嚴格態度審查預算，但不等於反對」。

徐巧芯說，明年度的國防預算將占國內生產毛額（GDP）的2.45%，將是史上新高。未來如果還要增加，「並非不可能」，但是希望先改善美國對台軍備延宕交貨的問題，「希望買到的東西能先交貨，這對我們還是非常重要的」。

她說，國民黨一向主張，兩岸衝突降低時，可降低國防預算，將預算用於其他民生議題。兩岸緊張、灰色地帶衝突上升時，國防預算也必須要上升。

代表民眾黨出席的立委黃珊珊說，民眾黨去年首度出席美台國防工業會議，今年也與會，這是重要的政黨外交。民眾黨主張台灣自主、兩岸和平，台灣是美國民主同盟的一部分，長期也與美方有很好的溝通。

黃珊珊說，民眾黨會嚴格監督國防預算，也支持增加國防預算、提升自我防衛能力，但預算與內容必須明確，不應浪費，對台灣才有實際保障。