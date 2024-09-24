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6艘次共艦台海活動 國防部預告中共將發射衛星
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6時為止，發現有6艘次中共軍艦持續在台海周邊活動，連續第二天並未偵獲共機出海。另一方面，國防部預告中共將朝菲律賓東側海域發射衛星，可能飛越我防空識別區。
國防部統計，從昨（23）日清晨到今（24）日清晨6時為止，共計偵獲共艦6艘次持續在台海周邊活動，並未偵獲共機出海活動，這是連續第二天共機未出海活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部同時預告，中國大陸太原衛星發射中心，預計今天將朝菲律賓東側海域發射衛星載運火箭，可能經過我防空識別區ADIZ上空，提醒民眾注意。國防部並註明，這項資訊來源為美國聯邦航空總署FAA。
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