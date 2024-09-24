美台合作研發無人機？ 顧立雄：樂見其成

傳有超過20家美國無人機、反無人機系統廠商高層22日抵台，23日參訪中科院，今明兩天將進行廠商媒合及論壇。國防部長顧立雄今日對此表示，美台強項結合合作，樂見其成。

對於相關消息，美國在台協會（AIT）表示，此舉將強化美台貿易夥伴關係，展現美國產業所能提供的科技、經驗及解方，以及美國與台灣共同強化關鍵基礎建設韌性、提高安全能力的興趣。

顧立雄今日對美台是否就無人機研發領域合作，表示中科院會透過不管是共同生產、共同研發或提供關鍵元件等，中科院都不會放過任何加入國際供應鏈的機會。

顧立雄強調，特別是在美國力推「去紅化」的供應鏈，中科院原有技術再結合美方，我方強項加上他們強項，進行合作，都是樂見其成。細節無法提供，願意跟美方進行多元合作。