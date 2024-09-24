陸公布我國軍參與網攻3人 顧立雄嗆：網攻第一名是中國

中國大陸方面公布駭客組織頻繁攻擊大陸，背後有我國軍介入，並公布3位國軍現役人員。國防部長顧立雄今日反嗆，中國指控內容不實，每天網攻第一名國家應是中國。

大陸國安部在23日稱，駭客組織「匿名者64」頻繁針對陸港澳地區，進行網路攻擊，指稱真實背景為我國國防部下屬的「資通電軍」，並鎖定了我方3名現役人員，大陸國家安全機關已依法對3人立案偵查。

針對大陸指控，顧立雄說，每天進行網攻的國家第一名應該就是中國，中國每天對包括台灣在內的其他「理念相近國家」做這些網攻，真正始作俑者是中國。中國所指控相關內容都不實，細節部分無法進一步說明，只能說這些說法不實。至於中國公布的情況，每個國軍都有保家衛國的信念，不會因此退縮，每位國軍都是保衛人民，保衛自由民主生活的方式，不會因為中國公布而產生寒蟬效應。

關於內政部成立物資小組，連醫院都須備好戰備藥品，顧立雄表示，加強全社會防衛的韌性正是嚇阻的一環，不但軍事方面加強自我防衛能力跟決心，全社會防衛也要加強韌性，統合起來就足以產生嚇阻，才足以維持台海區域和平穩定。

至於目前在台灣國防安全研究院擔任訪問學人的前美國空軍軍官吉耐獅（GuermantesLailari）指出，中國若封鎖台灣，戰爭持續下去，最終台灣會耗盡武器，台灣必須盡可能獨立自主，補充自己的武器系統。顧立雄對此表示，學者意見都會加以尊重，但對於各種狀況都會透過情報研析，也會納入各種作戰計畫的想定當中，細節無法透露。