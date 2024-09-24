陸控我資通電軍駭客攻擊 卓榮泰：假消息 強力回覆

中共國安部昨指控我透過「匿名者64」駭客組織攻擊大陸，並稱對台資通電軍3名現役軍人立案偵查。我國防部駁斥，中共指控並非事實。行政院長卓榮泰今天指出，國防部已在調查，應該就是假訊息，「用假的訊息來指控我們，必須要強力回覆」。

中共國安部對台灣「資通電軍」3名現役軍人立案偵查。這是中共今年6月21日公布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）後，首批遭中共依據該「意見」立案偵查的台灣民眾。

針對指控，國防部資通電軍指揮部昨表示，所屬「網路戰聯隊」負責執行國防資訊及網路安全維護等任務，陸方指控內容並非事實。

「當然不是這樣的一個指控。」卓榮泰今天受訪指出，資安對國家很重要，目的是維護國家通訊跟資訊安全，針對外界指控內容，國防部已在調查，應該就是假訊息，「用假的訊息來指控我們，必須要強力回覆」。