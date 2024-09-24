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殯葬大亨朱國榮潛逃被監院糾正 海巡署：鼓勵親海巡艙檢查有時限

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
監察院調查報告公布朱國榮搭遊艇時，海巡署安檢人員曾上船實施27分鐘安檢，孰料仍未發現不法藏匿。記者翁至成／翻攝
監察院調查報告公布朱國榮搭遊艇時，海巡署安檢人員曾上船實施27分鐘安檢，孰料仍未發現不法藏匿。記者翁至成／翻攝

國寶集團總裁朱國榮涉及龍邦炒股等重大經濟犯罪，分別被判刑8年、16年，去年透過親信、女友陳宛瑄一家人策畫協助，搭乘由「超跑達人」周哲男提供的私人遊艇潛逃至菲律賓，至今下落不明。監察院調查報告發現，海巡署曾花了27分鐘檢查遊艇，但並未詳細檢查其他可藏匿空間，有重大疏失，因此糾正海巡署，並要求檢討是否利用科技設備監控

海巡署坦承過失，並解釋難以查處原因：朱國榮2019年遭境管後，時隔4年才潛逃出境，未能在第一時間接獲警察機關通知朱國榮未依規定報到潛逃，因此未能同步啟動防逃機制，為實難查處的主因。此外，除注檢船或其他明顯可疑狀況須「加強檢查」外，其餘船隻僅實施「目視航行」檢查，因此查艙時間及過程有所限制。

監察院認為朱國榮棄保潛逃一案，涉及派出所員警疑延遲通報，及法院對於科技監控設備使用率低等問題，有深入瞭解之必要，本月18日公告調查報告指出，朱國榮早在2023年8月，多次登上「TOPSPEED」遊艇出海，觀察台灣港口沿岸地形及海象，9月7日利用海葵颱風出海，受外圍環流影響，戶外監視器影像不清，藏匿在遊艇船艙內，潛逃出境。

監院指出，海巡人員當時花了27分鐘檢查船舶，但並未詳細檢查「TOPSPEED」遊艇的儲藏室空間、食物儲藏室、廚房空間、冷凍（藏）

櫃空間、船員室空間、駕駛（艙）台空間、機艙空間、水櫃空間、油櫃空間等足以藏匿人員之空間，而未能於船舶出港前先期查獲；海巡署應檢討是否得利用科技設備監控，以強化執法效能，包括在出港船舶安檢管制登船檢查時，使用紅外線熱影像，在「目視航行」檢查時，在領海大量使用「無人機」監控。

監院說，「TOPSPEED」遊艇預計前往菲律賓，海巡人員2023年9月7日晚上9點12分登船，依檢查要項表17項實施檢查，未發現相關可疑跡象，經詢問已通過CIQS檢驗程序故放行出港，海巡人員晚上9點39分離船。

監院認為，海巡署執行出港船舶安檢管制登船檢查，視同司法警察，有防止非法入出國責任，卻被朱國榮利用天候因素、夜色昏暗及人員繁忙之際，趁隙躲藏船艙，執法時確有疏失，因此糾正海巡署。

海巡署坦承過失，並解釋難以查處原因，目前配合政府「向海致敬」政策，鼓勵民眾親海活動及便民目的，針對遊艇出港時，除注檢船或其他明顯可疑狀況須「加強檢查」之外，其餘船隻在報備後僅實施「目視航行」檢查，因此查艙時間及過程有所限制。

海巡署強調，未來將加入科技設備監控強化執法效能，在出港船舶安檢管制登船檢查時，使用紅外線熱影像；在「目視航行」檢查時，

在我國領海海域大量使用「無人機」監控，以維護臺灣地區海域及海岸安全。

國寶集團總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片
國寶集團總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片

海巡署 監控 遊艇

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