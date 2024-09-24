徐衍璞籲美 主動解決軍售交付延宕與簡化技術輸出

中華民國國防部軍備副部長徐衍璞23日在賓州費城的美台國防工業會議演說，他呼籲美方如質如期交運軍售物資，針對無法如期交運的武器裝備，期望美落實多元軍購籌獲途徑，主動洽詢其他盟邦，供售同類裝備給台灣。

相較去年演說，徐衍璞今年重申美台軍事工業合作的精神之外，還進一步論述美台軍事採購的挑戰，希望美方採取相應手段，以協確保台灣軍購無虞，以提升台灣防衛韌性。

此外，徐衍璞說，美國技術輸出管制程序較冗長複雜，主管機關也多，使台灣的中科院要花較多時間才能獲得研發所需的關鍵科技與料件；希望基於兩國友好關係，美方能檢討出管制輸出法令，簡化流程，讓台灣能快速獲得所需的美方技術和料件，加速研發各項可恃關鍵性武力。

徐衍璞表示，賴總統施政願景中擘畫的和平四大支柱行動方案（強化國防與不對稱戰力、改善經濟安全與供應鏈、持續與民主國家建立更強健的夥伴關係，和穩定有原則的兩岸關係領導力）是應對威脅，建立民主自由及面對所有挑戰的重要基石。

徐衍璞表示，「中共為區域安全的麻煩製造者」。

徐衍璞說，解放軍積極運籌台海、東海與南海「三海連動」的海上軍事戰鬥準備，針對台灣，中方去年多次實施聯合戰備警巡，今年朝向周期化戰訓威懾發展，機艦滋擾、探空氣球等，擴增對台複合式威脅；此外，共軍屢次危險逼近自由航行台海的外軍機艦，並藉由外交、經濟、網路和假訊息等手段，破壞印太區域和平穩定。

徐衍璞提到，中共海軍的擴張已經成為全球關切的焦點，一旦中共對台發動戰爭，占領台灣後，解放軍海空軍就可駐紮軍事基地，突破第一島鏈中心，深入太平洋，勢將對日菲，乃至關島及夏威夷產生嚴重威脅。

徐衍璞表示，台灣的戰略位置非常重要，應建立關鍵性武力，成為遏制中共突破第一島鏈的重要關鍵。

針對中共軍演和灰色地帶行動，徐衍璞指出，賴總統的政策基調是以實力帶來和平，提升台灣的嚇阻能力，升高中共動武成本，以降低台海軍事衝突的風險；台灣持續建立早期偵蒐預警、靈活指揮管制、遠距精準接戰、聯合重層攔截、後勤維保能量的全區域防護作戰能力。

美台國防工業會議正在賓州舉行，除徐衍璞發表開幕演說外，美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）和國務院官員也將在這場閉門會議演講；今年的討論主題包含形成區域與全球聯盟應對台灣面臨的威脅、台美政府與產業合作反制台海的灰色地帶情勢、為增強台灣防禦和威嚇力提供適當資源、台灣如何應對封鎖或隔離等脅迫手段、及美國大選對台美關係，特別是軍售、台美共同生產武器與軍售交付延宕等議題的影響。