陸立案偵查我3名資通電軍 點名駭客組織「匿名者64」

中共國安部昨天以對大陸發動網路攻擊為名，聲稱對台灣「資通電軍」三名現役軍人立案偵查。這是中共今年六月廿一日公布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨廿二條）後，首批遭中共依據該「意見」立案偵查的台灣民眾。

對於中共國安部的指控，國防部資通電軍指揮部昨表示，所屬「網路戰聯隊」負責執行國防資訊及網路安全維護等任務，陸方指控內容並非事實。

國防部資通電軍指揮部並反批，當前敵情及網路威脅嚴峻，共軍及其協同力量，持續以機、艦及網路攻擊等手段擾台，是破壞區域和平的始作俑者；資通電軍指揮部將持續依國防部指導，強化國防網路安全維護等工作，確保國家安全。

中共國安部昨發布題為「起底『台獨』網軍『匿名者64』」文章稱，今年以來，名為「匿名者64」的駭客組織，針對中國大陸和港澳，頻繁展開網路攻擊，「進而非法上傳、插播詆毀大陸政治制度和大政方針的內容」。

文章聲稱，大陸國家安全機關深入調查確認，「匿名者64」組織並非普通駭客，真實背景是台灣「資通電軍」下屬的網路戰聯隊「環境研析中心」，該中心專職負責對大陸實施網路認知戰、輿論戰。

大陸國安部稱，台灣資通電軍是台灣於二○一七年六月建立的「第四軍種」，二○二二年改為台灣國防部直屬機構，主要承擔電子作戰、資訊作戰、網路作戰及軍線維護管理等職能，是台灣對大陸實施網路作戰的主力。

陸方指控，台灣資通電軍成立後，便對大陸展開各類網路滲透破壞活動。一方面，以大陸國防軍工、航空航天、能源基建等領域為重點，搜尋目標定向實施網路攻擊，竊取敏感數據資料。另一方面，頻繁扭曲網路輿論，雇用水軍，藉機生事。

具體運作上，大陸國安部稱，二○二三年六月，該中心以「匿名者64」組織名義，註冊社交媒體帳號，成立以來已在社交媒體上發布七十餘條動態，曝光的攻擊目標涉及大陸戶外電子螢幕、自動販賣機、網路電視等聯網設備，以及新聞媒體、航空公司、大專院校等門戶網站，試圖營造出大陸網路安全防護極為脆弱的假象。

大陸國安部稱，已鎖定實施相關網路攻擊活動的台灣人員身分資訊，包括羅姓、洪姓、廖姓等三名台灣資通電軍現役人員，依法對三人立案偵查，並公布三人全名及相片。

其中，只有洪姓女子穿著空軍航技學院的軍校服，另兩位男性分別為學士照與生活照，其中羅姓男子曾在人才網站註冊，內容提及自身具備網路「滲透測試」、「紅隊演練」等能力，但隨著新聞曝光後，該網站的帳戶已清空。

國防部發言人孫立方說，資通電軍指揮部的人員組成，來自陸海空三軍，其中當然會有空軍航技學院畢業生。至於特定人員是否在單位服役？屬於機敏情資，國防部不會答覆。