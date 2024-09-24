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美台國防工業會議登場 商討反制陸

聯合報／ 國際中心、林海陳熙文／連線報導
國防部副部長徐衍璞（前右）率團出席美台國防工業會議，軍事代表團團長魏中興（左二）陪同。（中央社）
國防部副部長徐衍璞（前右）率團出席美台國防工業會議，軍事代表團團長魏中興（左二）陪同。（中央社）

年度美台國防工業會議自廿二日起在賓州費城登場，我國防部由軍備副部長徐衍璞率團出席，會議中將商討反制中國大陸灰色地帶策略等五大議題。

該會議今年邁入第廿三屆，廿三日展開正式會議。徐衍璞、五角大廈首席副助理部長羅耶爾及美國國務院官員均將發表主題演說。台灣三個主要政黨也派代表出席，包括民進黨籍台北市議員趙怡翔、民進黨駐美代表處主任蕭舜文；國民黨籍立委徐巧芯、國際部主任黃介正、空軍退役中將田再勱；民眾黨籍立委黃珊珊。黃介正還將發表主題演說。

今年會議預定討論五項主題，包含組成區域與全球聯盟因應台灣所遭威脅、美台政府和產業合作反制台海面臨的灰色地帶情勢、為增強台灣防禦和嚇阻力提供適當資源、台灣如何應對封鎖或「隔離」等來自中國的脅迫，以及美國總統大選對美台關係的影響，尤其是對台軍售、美台合作生產武器，還有軍售延遲交付等議題。

該會議由美台商會主辦，美台商會日前在其新聞稿指稱，美國對台灣軍力現代化的支持力道，自二○二一年以來持續減弱。其會長韓儒伯廿二日說，他也不明白原因，「我希望能從廿三、廿四日的討論中獲得解答」。

此外，我經濟部日前成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，昨由漢翔籌備召開誓師大會，展現台灣發展無人機產業的決心；經濟部長郭智輝更宣示，未來聯盟將代表台灣爭取政府對政府（Ｇ２Ｇ）的國際市場訂單。

台灣卓越無人機海外商機聯盟成立後，由漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席，聯盟成員總數逾五十家廠商，協同主席計有神耀科技、亞洲航空、雷虎科技、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太、佳世達集團等七家業者。胡開宏表示，將聚焦國際合作，配合政策方向，帶領聯盟成員打造無人機供應鏈。

郭智輝致詞表示，發展無人機已是世界趨勢，組成國家隊，集結眾人之力，現在是最佳時機，未來聯盟將代表台灣爭取政府對政府的國際市場訂單，經濟部會全力支持聯盟的發展。

胡開宏則說，預期在二○二八年，台灣的無人機產值實現十倍增長，並成為亞太第一個無人機民主供應鏈中心。

美國在台協會（ＡＩＴ）昨也指出，正安排一個台灣無人機及無人機反制系統產業發展代表團訪問台灣，目的在於探索市場發展的機會，以滿足台灣市場對無人機及無人機反制系統的解決方案的需求。

國防部 美台商會 美國在台協會

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