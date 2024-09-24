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「匿名者64」駭入陸網站 籲勿忘六四

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
「匿名者64」成為中共今年6月公布懲獨「條例」後，立案偵查的第一案。（圖／截圖自Ｘ）
「匿名者64」成為中共今年6月公布懲獨「條例」後，立案偵查的第一案。（圖／截圖自Ｘ）

「匿名者64」（Anonymous 64）於二○二三年六月在社交平台X創立，迄今發布七十多則貼文，多是轉載外電或異議人士批評中共六四」作為等內容。值得注意的是，二○二三年六月五日，該網站宣布「我們攻擊了中共的網站」，近期還發布「呼籲學生再次站出來」等內容。

查看「匿名者64」近期貼文，可見增加駭進大陸各知名大學和機場官網的照片，並貼出「中共武警屠殺學生打壓人權」等照片，還附帶連結網址。相關貼文觀看數在數千至數萬人次間。

「匿名者64」多篇貼文都與六四天安門事件有關，網站並轉發香港媒體人發布的海外異議人士紀念六四的動態。其中一則貼文是關於「天安門母親」有七名成員在過去一年離世，聲稱要向中共討回公道，要求當局（公布）真相、賠償和問責。還稱「雖，呼籲網友勿忘八九六四。

二○二三年六月五日，該網站宣布：「我們攻擊了中共的網站，我們要讓世界看見中國的真實，六四天安門事件的真相」，並留下被駭入的武昌職業學院、南陽國防教育基地、海軍工程大學等官網網址。

近期貼文則結合時事，例如今年三月大陸全國兩會無預警取消總理記者會，以及「中國經濟已全面崩盤，中國人民生活已苦不堪言」，呼籲「學生再次站出來」等內容。

中共 六四 天安門 駭客

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