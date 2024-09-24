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「資通電軍」非正式軍種 負責電子戰

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
中共國安部宣稱對台灣資通電軍三名軍人立案偵查。圖為二○一七年前總統蔡英文（前排左三）主持資通電軍指揮部編成典禮。圖／軍聞社
中共國安部宣稱對台灣資通電軍三名軍人立案偵查。圖為二○一七年前總統蔡英文（前排左三）主持資通電軍指揮部編成典禮。圖／軍聞社

中共國安部指控台灣「資通電軍」攻擊大陸網站，文章提及資通電軍是台灣當局建立的「第四軍種」。事實上，資通電「軍」並非軍種，國防部為呼應前總統蔡英文政見，特別在名稱中硬加入「軍」字；指揮部實際負責電子戰、網路戰及國防部本身通訊業務。

二○一六年總統大選前，民進黨國防藍皮書宣稱，要整併通資、情報單位，建立第四軍種「資電軍」。蔡英文當選總統後，二○一七年六月親自主持資通電軍指揮部編成，雖然媒體紛紛稱「第四軍種成立」，但官方文稿中卻全無「第四軍種」一詞。

軍方為配合執政黨口號，特意在資通電之後加上一個「軍」字，其實並非軍種，而是類似憲兵、後備的國防部直屬部隊。

「資通電軍」成立時，為符合中將級單位規模，除了負責國防部本身通訊與電子戰、網路戰的「資電指揮部」（少將主官）之外，大量併入各軍種通信單位，其中以陸軍最多，占了總員額六千人的大部分；各軍團通信群更名「資訊通信支援大隊」，改隸資通電軍指揮部。

新制上路後，旅級以下資通業務仍屬陸軍，陸軍司令部也保持通資處，中間卻被攔腰拉走，造成很大困擾。國防部去年終於想出「巧門」解決：各單位名義上仍屬資通電軍，實務上「編配」給軍種，讓指揮鏈重新順暢運作。

如今的資通電軍指揮部，實際職掌已等於過去的資電指揮部，但為因應時代需求，電子戰與網路戰人員的編制，均比過去擴充。

國防部 網路 蔡英文

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