專家研判：中共重要網站被駭 公布姓名意在強調有能力反擊

中共國安部宣稱，台灣軍方對大陸網站發起攻擊，並公布三名「嫌犯」照片，表示他們都是資通電軍指揮部人員。我方前情報官員認為，以中共從事情報戰的風格，通常不至完全無的放矢，因此我方駭客可能確實取得某些重要情資，造成對方相當損失。

軍情局前副局長翁衍慶表示，依據他與中共情報部門交手多年的經歷，對方公布的案件，通常真假參半，不會從頭到尾都子虛烏有，因此其宣稱我方網攻，甚至於三人名單，都有可能為真。

翁衍慶研判，中共決定採取這種報復行為，絕對不只是國安部所宣稱，僅有不重要的「山寨」、「殭屍」網站遭駭，而是我方確實駭入某些重要內部網站，取得有價值情報。至於為何國安部要具名公布消息，把事情炒成新聞？他認為，原因應是對台灣與華府發出警告，顯示自己有能力反擊。

翁衍慶說，幾年前曾發生戶籍資料庫被駭客竊取的事件，相信中共手上已經擁有這些資料，因此他們如果掌握到某個台灣人名，就可以到資料庫中去查找，如果當事人是軍職，資料上也會有註記；這讓我方在情報戰中，處於很不利地位。

另一位情治界退休將領則認為，這三人或許是中共掌握到身分的資通電軍指揮部人員，但未必是此次發起駭客攻擊的主角，「老共找不到誰幹的，就張冠李戴，隨便找人頂罪」。

陸學者：震懾台獨作用更強

廈門大學台灣研究院教授唐永紅指出，過去大陸反對台獨，主要是以政策宣示為主，但自從「懲獨廿二條」意見發布，態度轉變為具體行動。他並稱，大陸有關部門會陸續對「罪證」明確者進行立案偵查、量行定罪，甚至逮捕，這對台獨勢力會起到較過往更強大的震懾作用。

民進黨立委沈伯洋說，對岸在沒有證據的狀況之下，直指這是台灣國軍所為，根本就不足採信，明顯是心戰的一環。民眾黨立委林憶君直指，中共是全世界最大的「駭客組織」，台灣長期深受其害。

國民黨立委李彥秀說，網路安全是國防安全重要的一環，這次事件無論真假，都是「不能說的秘密」，也提醒大家兩岸除了看得見的軍事演習、軍機軍艦侵擾，還有隱晦的傳統間諜戰、情報戰。