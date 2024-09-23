專家：中共高調抨擊台灣駭客 代表情報戰可能受重創

中共國安部在微信宣稱，台灣軍方對大陸網站發起攻擊，並公布3名「嫌犯」照片，表示他們都是資通電軍指揮部人員。專家認為，以中共從事情報戰的風格，通常不至完全無的放矢，我方駭客可能確實攻破其防火牆，取得某些重要情資，造成對方相當損失。

另一方面，專家也表示，前幾年戶籍資料庫曾外洩，有助中共查找人員身分，成為我方嚴重不利因素。

軍情局前副局長翁衍慶表示，依據自己與中共情報部門交手多年的經歷，對方公布的案件，通常真假參半，不會從頭到尾都子虛烏有，因此其宣稱我方網攻，甚至於3人名單，都有可能為真。然而，其決定採取這種報復式行為，代表我方駭客的戰績，絕不只是國安部宣稱，僅有不重要的「山寨」、「殭屍」網站，而是確實攻入重要內部網站，取得有價值情報。

翁衍慶說，幾年前台灣曾發生戶籍資料庫被駭客竊取的事件，相信中共手上已擁有這些資料。因此他們掌握到某個台灣人名，就可到其中去查找，如果當事人是軍職，資料上也有註記。這讓我方在情報戰中，處於很不利地位。

任內專攻國防外交領域的前立委林郁方說，就情報角度而言，中共掌握到我方情報人員資訊，最好是「知而示以不知」，不讓台灣曉得已經洩密。因此這次舉動應從官場角度解讀，或許是國安部吃了某些悶虧後，必須在高層面前有所表現，扳回一城；同時也對台灣發出威懾，暗示自己手頭仍有其他「牌」可打。

另一位情治界退休官員則認為，3人或許是被中共掌握身分的資通電軍指揮部人員，但未必是此次發起駭客攻擊的主角，「老共找不到誰幹的就張冠李戴，隨便找人頂罪」。其目的不只是報復或威懾，而是在事件變成新聞話題之後，可以利用公開資訊或潛伏在台的間諜，觀察分析我方反應，便有機會獲取更多情報。