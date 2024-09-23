快訊

台中LaLaport有男子反鎖廁所無回應 消防員搶救送醫不治

大谷翔平前口譯水原辯護團隊 要求量刑宣判延至12月

下班記得帶傘！ 19縣市豪大雨特報「雨彈狂炸2地」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／《軍情站》驗證獵殺匿蹤戰機？北約9國首開單機對決競賽

聯合報／ 徐宇威／新北市即時報導
北約於9月中旬開始，在德國拉姆施泰因空軍基地進行一對一空中纏鬥競賽，共9國約40架戰機參與。圖／北約提供
北約於9月中旬開始，在德國拉姆施泰因空軍基地進行一對一空中纏鬥競賽，共9國約40架戰機參與。圖／北約提供

Top Gun劇情中，一對一單挑的訓練真實在歐陸展開。北約於9月中旬開始，在德國拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）進行空中纏鬥競賽。這次競賽由美國主辦，比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、英國等共9國參與。參演戰機含蓋了F-35A、F-16、F/A-18、飆風與颱風式戰機，幾乎涵蓋了在歐陸上操作的主要機種。

這場「單挑」的競賽規則源自美國空軍武器學校的訓練，在每次出擊之前，飛行員會收到一個信封，裡面有與對手會合的時間和地點資訊。不過他們不會知道自己的對手是誰，也不知道將面對哪種飛機，直到雙方高速接近時才揭曉。雙方飛行員必須在目視距離內，盡可能用盡一切手段將對方模擬擊落。雖然是競賽性質，但北約強調勝敗與否並不是重點，而是藉本次競賽，讓各盟國戰鬥機飛行員擁有對抗各類不熟悉戰機，尤其是匿蹤戰機的機會，並藉由對抗的方式來強化自身的戰技。

這類不同機種對抗，最知名的是在美國本土舉辦的「紅旗操演」，不過這類跨國跨機種的大型操演更著重是大批多對多的戰術對抗，演練的重心是指揮管制、戰術協調、還有團體在戰鬥中的占位優勢，而非單純的個人戰技。曾赴美受訓，亦曾任空軍戰術專精班教官的前F-16種子飛官黃揚徳表示，在通常的不同機種對抗，戰機之間如果有世代差距，優勢方都會在性能上做許多限制。而北約此次操演，可能是為對抗匿蹤戰機一些戰術戰法進行驗證，因為匿蹤戰機與匿蹤戰機就如盲劍客對打難以交戰，在戰術上就勢必由其他戰機進行對抗。而國軍現今以F-16V為主力，也勢必將由其發展對抗如殲20等匿蹤戰機的對抗戰術，也相信空軍已經有研發的戰法。但空軍目前在國內沒有演練驗證的對象，如果可能在美進行實機或是模擬機上進行戰術的驗證，是可以嘗試的。

F-16V 戰機 空軍

延伸閱讀

空軍：幻象2000戰機完成天安特檢 23日視天候復飛

中俄日本海軍演 俄外長：雙方軍事合作富有成效、不需類北約同盟

北約秘書長臨別建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

俄羅斯無人機頻侵犯領空 北約東翼9國要求集體回應

相關新聞

【重磅快評】如何看待中共國安部「立案偵查台軍駭客」事件？

今天（23日）一早，中共國安部在微信公眾號發表文章「起底『台獨』網軍『匿名者64』」，宣稱台灣軍方「資通電軍指揮部」以化...

【長知識】政治口號下的妥協：「冒稱」第四軍種的資通電軍

中共國安部指控台灣「資通電軍」駭客攻擊大陸網站，文章宣稱：「資通電軍是台灣當局於2017年6月主導建立的『第四軍種』，2...

影／《軍情站》驗證獵殺匿蹤戰機？北約9國首開單機對決競賽

Top Gun劇情中，一對一單挑的訓練真實在歐陸展開。北約於9月中旬開始，在德國拉姆施泰因空軍基地(Ramstein A...

大陸控我國防部養駭客攻擊 沈伯洋：證據在哪裡？

中共國安部公眾號指出，駭客組織「匿名者64」近年頻繁對大陸及港澳進行網路攻擊，其幕後就是台灣國防部下屬的「資通電軍」，並...

美延交台灣軍購逾200億元…學者指中若封鎖台海 台最後恐耗盡彈藥

以哈及俄烏戰爭持續中，美國軍工產業產能吃緊，因此延緩交付給台灣的國防武器一度逾200億元，挑起台灣面臨存亡絕續時最關鍵的...

白委：中共是世界最大駭客組織 控台養駭客是認知作戰

中國國家安全部微信公眾號今天發布消息，點名駭客組織「匿名者64」其幕後是國防部直轄的「資通電軍」。民眾黨立委林憶君表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。