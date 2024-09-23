影／《軍情站》驗證獵殺匿蹤戰機？北約9國首開單機對決競賽

Top Gun劇情中，一對一單挑的訓練真實在歐陸展開。北約於9月中旬開始，在德國拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）進行空中纏鬥競賽。這次競賽由美國主辦，比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、英國等共9國參與。參演戰機含蓋了F-35A、F-16、F/A-18、飆風與颱風式戰機，幾乎涵蓋了在歐陸上操作的主要機種。

這場「單挑」的競賽規則源自美國空軍武器學校的訓練，在每次出擊之前，飛行員會收到一個信封，裡面有與對手會合的時間和地點資訊。不過他們不會知道自己的對手是誰，也不知道將面對哪種飛機，直到雙方高速接近時才揭曉。雙方飛行員必須在目視距離內，盡可能用盡一切手段將對方模擬擊落。雖然是競賽性質，但北約強調勝敗與否並不是重點，而是藉本次競賽，讓各盟國戰鬥機飛行員擁有對抗各類不熟悉戰機，尤其是匿蹤戰機的機會，並藉由對抗的方式來強化自身的戰技。

這類不同機種對抗，最知名的是在美國本土舉辦的「紅旗操演」，不過這類跨國跨機種的大型操演更著重是大批多對多的戰術對抗，演練的重心是指揮管制、戰術協調、還有團體在戰鬥中的占位優勢，而非單純的個人戰技。曾赴美受訓，亦曾任空軍戰術專精班教官的前F-16種子飛官黃揚徳表示，在通常的不同機種對抗，戰機之間如果有世代差距，優勢方都會在性能上做許多限制。而北約此次操演，可能是為對抗匿蹤戰機一些戰術戰法進行驗證，因為匿蹤戰機與匿蹤戰機就如盲劍客對打難以交戰，在戰術上就勢必由其他戰機進行對抗。而國軍現今以F-16V為主力，也勢必將由其發展對抗如殲20等匿蹤戰機的對抗戰術，也相信空軍已經有研發的戰法。但空軍目前在國內沒有演練驗證的對象，如果可能在美進行實機或是模擬機上進行戰術的驗證，是可以嘗試的。