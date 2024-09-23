大陸稱遭國軍駭客攻擊 我國安單位：做賊喊抓賊 煽動兩岸敵意

中國國安部發文聲稱，隸屬台灣國防部的資通電軍對中國大陸網路展開攻擊。國安單位今天表示，中國國安部做賊喊抓賊，顯然是中方刻意操作的不實訊息，透過對中國內部的認知操作，意圖堆疊仇台情緒、煽動兩岸敵意。

中國國安部今天發文聲稱，隸屬台灣國防部的資通電軍對中國大陸網路展開攻擊，目前鎖定了台方3名現役人員，中國大陸的國家安全機關「已依法對3人立案偵查」，文章並公布3人姓名、照片。

資通電軍今天稍早強調，指控內容並非事實，當前的敵情及網路威脅，共軍才是破壞區域和平穩定始作俑者。

國安單位則表示，這顯然是中方刻意操作的不實訊息，目前已注意到「起底台獨網軍」的內容遭中國網路社群大量散布，已上微博熱搜並經55家媒體發布。

國安單位分析，此為中國對其內部的認知操作，意圖堆疊仇台情緒、煽動兩岸敵意，而中國國安部指控的「匿名者64」，實際上是非常有名、專門打擊威權的駭客組織「匿名者（Anonymous）」，中共因刻意要混淆外界認知，所以這次特別加了「64」，意圖讓外界解讀是針對中國。

國安單位指出，全球會用類似網攻破壞其他國家資安或造成內部安全風險的，就是俄羅斯跟中國，中國釋出這波錯假資訊，是為了掩蓋近來國際社會對中國網攻情形已提出警示，現在已愈來愈多國家注意到北京對各國的資安威脅。

國安單位說，去年10月，加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）和數十名國會議員遭中國政府所操控的網路攻擊，透過「垃圾訊息偽裝」行動，在社交媒體上散播成千上萬條惡意評論，還偽造影片。加拿大全球事務部發布聲明，稱聯邦政府的「快速反應機制」部門（RRM）發現了「垃圾訊息偽裝」，並稱該行動的幕後黑手是中國。

國安單位表示，今年3月，英國副首相指控與北京有關連的組織策畫兩起「惡意的」網攻，並召見中國大使抗議；美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（ChrisWray）也在今年6月警告，中國帶來的網路安全威脅非常嚴重，光中國網路駭客數量就是FBI網路人員的50倍。

國安單位說，今年7月，澳洲政府發布一份關於中國國家資助的「先進持續性威脅40」（AdvancedPersistent Threat 40，APT40）的公告。

國安單位表示，中國國安部也曾發過假消息，例如今年8月就發出破獲上千名台諜等離譜指控，當時就被陸委會及國安局駁斥是操作認知戰。