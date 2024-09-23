【長知識】政治口號下的妥協：「冒稱」第四軍種的資通電軍

中共國安部指控台灣「資通電軍」駭客攻擊大陸網站，文章宣稱：「資通電軍是台灣當局於2017年6月主導建立的『第四軍種』，2022年改革為台灣『國防部』直屬機構，主要承擔電子作戰、信息作戰、網絡作戰及軍線維護管理等職能，是台灣當局對大陸實施網絡作戰的主力。」

早在2016大選前，民進黨的國防藍皮書就宣稱，要建立第四軍種。2017年6月29日，蔡英文總統到新店忠信營區，親自為資通電軍指揮部揭牌，主持編成典禮，宣稱「數位國土，絕不讓步」。媒體報導文字中不乏提及，「台灣第四軍種編成」，然而細究之下會發現，在官方新聞稿與軍方所屬媒體報導中，完全不曾出現「第四軍種」一詞。這是怎麼回事？

因為事實上，資通電軍雖然有「軍」之名，實則從來不是「軍種」。國防部相關各項法令，仍然以「陸海空軍」為名，並未修改為「陸海空資軍」；同樣道理，三軍總醫院也沒有變成「四軍總醫院」。

國軍的陸海空三個軍種，其機關為「司令部」（2006年前稱總司令部），主官為上將；具有各自的服制、軍事院校。資通電軍是「指揮部」，主官是中將，甚至在編成典禮上，官兵迷彩服胸前的名條字樣，仍然是「中華民國陸軍」。

換言之，資通電軍其實與憲兵、後備乃至過去的聯勤一樣，是國防部直屬部隊，其成員的身分，仍然屬於陸海空三個軍種。只是為了配合執政黨的「第四軍種」口號，特意在資通電之後加上一個「軍」字，其實從來都不是軍種。

2017年成立的資通電軍，除了原本負責國防部自身通信，以及電子戰、網路戰的「資電指揮部」（主官少將）之外，還併入了原屬各軍種的通信單位，其中以陸軍最多，也占了總人數6000的大部分：各軍團的通信群，更名為「資訊通信支援大隊」，改隸資通電軍指揮部，由軍團直屬部隊變為配屬的「友軍」。

然而這項新制實施時，卻讓軍中困擾不堪：因為旅級以下的單位，其資通單位仍屬於陸軍，陸軍司令部也仍然保持通資處，等於整個軍種的通資體系，中間攔腰被截斷，拉出去成為獨立單位。

然而資通電「軍」究竟是蔡政府特意揭櫫的政策，國防部再怎樣也不敢廢除。直到去年底國防部才想到「巧門」：資通電軍指揮部與下轄各單位不變，但將原本從各軍種「拿」來的單位，重新「編配」給軍種，讓軍種的指揮鏈終於能夠順暢運作。

換言之，資通電軍指揮部仍保留名稱中的「軍」，但其指揮的部隊與負責的業務，與2017年之前的國防部資電指揮部，人員雖有擴編，但職掌幾乎沒有差別。然而已經升格為中將的主官，自然也不會再降回少將，對於強調國防改革的執政黨、或是部隊實務運作、乃至通信兵科軍官增加一個中將職缺，堪稱是皆大歡喜。