【重磅快評】如何看待中共國安部「立案偵查台軍駭客」事件？

今天（23日）一早，中共國安部在微信公眾號發表文章「起底『台獨』網軍『匿名者64』」，宣稱台灣軍方「資通電軍指揮部」以化名帳號養駭客攻擊大陸網站。文章並表示，已鎖定實施網攻人員的身分信息，其中包括資通電軍的羅姓、洪姓（女）、廖姓現役人員，並依法對三人立案偵查。消息隨即在台灣成為熱議新聞之一，然而實際上，到底箇中有哪些門道？應該如何解讀此訊息？

中共利用媒體發布查獲台灣諜報行動，早已不是新聞，除了宣稱逮捕嫌犯之外，也曾有公開將我方情報人員的姓名、照片等資訊公開的例子。2018年，中央電視台就在新聞報導宣稱，一位軍情局許姓女幹員，色誘來台就讀的大陸學生，待其學成返回大陸後，要求刺探軍情。在此之前，還有將「台諜」的身分證公開的例子。

對於必須當面吸收對象的情報員，公布姓名、長相等資訊，確實會對未來工作造成負面影響；「美人計」女主角資訊被公開，自然可吸引大眾注意力，更可能傷害當事人名譽。相較之下，隱身於網路彼端的駭客，就算姓名長相全都曝光，對當事人的日常生活與安全，衝擊也沒有那麼大。他們想必不會到大陸旅遊，所謂立案調查，亦無多大威脅效果。此次國安部只在社群發文，而非以電視新聞專題向全國聯播，案件本身的話題性遠不如前，相信是重要原因。

上段論述的前提，是假設中共所公布資訊皆為真，問題是無人知道，前提到底是否確實？國安部公布的照片中，洪女身著軍校制服，細看可知應屬空軍航技學院，她又是國防大學中共政軍研究所的碩士，該所並不開放民間學生就讀，因此應屬現役軍人無誤。另外兩人的照片與網路相關資訊，都無法證實他們是軍人。其中羅男在部落格與人才網站上可看到，自稱具備網路駭客專長，但他與廖男是否是國軍麾下的網路戰人員？外界無從得知。進一步說，自稱對大陸頻頻發動網攻的推特帳號「匿名者64」，是否就是他們三人所為？外界也無從得知。

總之，如無進一步的資訊揭露，本起事件最大價值仍然是宣傳。中共國安部自然知道，只要自己具名作出指控，並公布幾個人物的姓名、外貌等資訊，就可引發境內與境外媒體的大舉跟進，造成新聞話題。甚至可以進一步推測，「匿名者64」網攻對中共的傷害，並不到必須第一時間出手撲滅的地步，為何國安部挑在今日掀起輿論熱點？恐怕也與評估近日台灣時事，刻意在幾個舊議題暫無新進度的空隙出手，以求達到最能炒起新聞，影響公眾視聽的效果。

羅、洪、廖三人是否隸屬資通電軍指揮部的網戰部隊？「匿名者64」與相關網攻，是否真為他們所為？國防部自是心裡有數，至於內部進行「防漏」，乃至羅男若真是國軍一員，是否可在公開網站自曝駭客專長，這些動作也是SOP。但軍方當然不會透露實情。所有透過新聞稿的發言，都是功能性的虛虛實實，同樣也是對閱聽大眾打認知戰。

「假作真時真亦假，無為有處有還無」，在永遠大霧瀰漫的情報時空中，自處之道唯有一分證據一分判斷，切勿在沒有證據支持的情況下，輕易相信對方的跳躍推論，更不能自行依據情感好惡大肆「腦補」。更進一步說，所有攤在眼前的跡證，不一定是引領真相的指標，也可能是蓄意誤導的障眼法。